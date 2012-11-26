Участники фондового рынка готовятся к "Новогоднему ралли"

Приближается Новый год, а вместе с ним осталось совсем немного до старта в Штатах новогодних распродаж. Учитывая, что пока особых проблем в США не наблюдается, можно ожидать, что распродажи пройдут неплохо. Значит, пора принимать решение о судьбе Новогоднего ралли, и следующая неделя должна стать решающей.

Некоторые игроки последний сильный 2%-ный рост по индексам Америки уже расценили, как сигнал к началу ралли. Индексы неплохо скорректировались после президентских выборов, значит есть низкая база, с которой можно попробовать организовать небольшое ралли до предыдущих максимумов.

«Газпром у нас уже долгое время является депрессивной бумагой, но когда он подошел к 138 рублям, где последний раз был в мае, то многие решили сыграть в эту идею. Расчет тут прост, учитывая длительное падение, вся техника уже пережата, а сильная поддержка дает дополнительный стимул рискнуть и сыграть от лонга», - считает лектор Владивостокского филиала БКС во Владивостоке Роман Эйдис.

Он считает, что в результате от 138 мы уже видим почти рост в 4 рубля. Те, кто решил сыграть в эту идею, могут задуматься о продаже на уровнях выше 145. По технике ситуация не претерпела сильных изменений: ММВБ после достижения первых расчетных уровней в районе 1350 начал торможение продаж. Сейчас идет отскок, который уже перекрывает треть падения с 7 ноября. Первый серьезный уровень сопротивления располагается на 1420, где проходит 200-дневная.

По мнению старшего финансового советника БКС Премьер во Владивостоке Анатолия Кушнирука, существует две жизнеспособных стратегии: можно удерживать лонги, либо при подходе к 1420 фиксировать текущий отскок.