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Отныне получить ипотеку без "белого" дохода будет практически невозможно

26 Октября 2011, 19:36 | Дальний Восток

Политика банков по выдаче ипотечных кредитов с наступлением кризиса стала более разумной и взвешенной. Об этом 25 октября на конференции "Ипотечное кредитование в России" заявил генеральный директор ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» Андрей Языков, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В 2011 году объем выдачи ипотечных кредитов вернется на докризисный уровень 2008 года - 650-680 миллиардов рублей. "Кризис многому научил банкиров, - подчеркнул Языков. - Ипотечный рынок стал гораздо более устойчивым. Изменилось качество кредитного портфеля: изменилась доля кредитов, выдаваемых под "серые" доходы, а также кредитов с низким первоначальным взносом.

"В кризис лишь четверть клиентов обратились к нам в связи с потерей работы, - сообщил гендиректор АРИЖК. - Проблемы большинства были связаны с потерей доходов. Работодатели в кризис активно сокращали "серую" часть зарплат, оставляя только "белую".

Участники конференции отметили, что в последние годы наладилась судебная практика по изъятию жилья у недобросовестных плательщиков ипотеки. "По нашим данным, около 15% должников не хотели платить не потому, что у них не было денег, - заметил зампредправления банка «ЕВРОТРАСТ» Сергей Гандзюк, - а потому, что надеялись на то, что будет, как в 1998 году: дефолт, всем все простят, кого-то просто не найдут... Достаточно было повестки в суд, чтобы они начали расплачиваться".

Автор: Klerk.Ru
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