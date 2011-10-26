Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отныне получить ипотеку без "белого" дохода будет практически невозможно
Политика банков по выдаче ипотечных кредитов с наступлением кризиса стала более разумной и взвешенной. Об этом 25 октября на конференции "Ипотечное кредитование в России" заявил генеральный директор ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» Андрей Языков, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
В 2011 году объем выдачи ипотечных кредитов вернется на докризисный уровень 2008 года - 650-680 миллиардов рублей. "Кризис многому научил банкиров, - подчеркнул Языков. - Ипотечный рынок стал гораздо более устойчивым. Изменилось качество кредитного портфеля: изменилась доля кредитов, выдаваемых под "серые" доходы, а также кредитов с низким первоначальным взносом.
"В кризис лишь четверть клиентов обратились к нам в связи с потерей работы, - сообщил гендиректор АРИЖК. - Проблемы большинства были связаны с потерей доходов. Работодатели в кризис активно сокращали "серую" часть зарплат, оставляя только "белую".
Участники конференции отметили, что в последние годы наладилась судебная практика по изъятию жилья у недобросовестных плательщиков ипотеки. "По нашим данным, около 15% должников не хотели платить не потому, что у них не было денег, - заметил зампредправления банка «ЕВРОТРАСТ» Сергей Гандзюк, - а потому, что надеялись на то, что будет, как в 1998 году: дефолт, всем все простят, кого-то просто не найдут... Достаточно было повестки в суд, чтобы они начали расплачиваться".
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела