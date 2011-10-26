В 2011 году в России будет поставлен рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов

В текущем году ипотечный рынок России выйдет на докризисный уровень, но дальнейший его рост приведет только к увеличению цен на жилье. Об этом 25 октября на конференции "Ипотечное кредитование в России" заявил генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Дмитрий Гришанков, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

По прогнозам, в 2011 году рынок ипотечного кредитования в России составит 650-680 миллиардов рублей и, таким образом, вернется на докризисный уровень 2008 года, сообщил Гришанков. Ожидается, что к концу 2012 года показатель может вырасти до 1 триллиона рублей. Ставка ипотечных кредитов (как рублевых, так и валютных) ниже докризисного уровня. Увеличение ее не ожидается, скорее, корректировка и сближение предложения по банкам. Уровень просроченной задолженности снижается. На долю Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и крупных государственных банков приходится до 80% рынка, зато частные банки наращивают ипотечный портфель темпами, опережающими средний рост рынка.

"Если считать в штуках, то мы ощутимо превысим показатели 2008 года - 450 000 квартир и индивидуальных домов против примерно 350 000 в 2008-м, - заметил по этому поводу заместитель генерального директора ОАО «АИЖК» Андрей Семенюк. - Дело в том, что граждане все больше приобретают жилье эконом-класса, не инвестиционное, как его принято называть. Кроме того, значительно увеличилась доля сделок с обменом, когда люди продают старую жилплощадь и берут ипотеку, чтобы вселиться в новую, более просторную квартиру".

Тем не менее, несмотря на вполне благополучные цифры, темпы роста ипотечного рынка замедляются, отметил гендиректор "Эксперт РА". Это происходит как за счет исчерпания низкой базы, так и в связи с сокращением ввода в эксплуатацию нового жилья (с 2009 этот показатель уменьшается). Российская специфика заключается в том, что ускоренное развитие ипотеки не приводит к росту предложения - только к росту спроса. В итоге можно ожидать, что в 2012 году в отдельных регионах произойдет повышение цен на жилье.

Банки, в свою очередь, не готовы кредитовать строительство в связи с его специфическими инвестиционными рисками (предоставляемые застройщиками залоги - в основном тот же недострой). Нужно участие государства как третьей стороны, согласились участники конференции.

Застройщики предпочтут, чтобы квартиры были выкуплены по более низкой по сравнению с рынком, зато гарантированной цене.