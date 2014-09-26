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Клиенты Дальневосточного Сбербанка могут приобрести воны Республики Корея
Теперь клиенты Дальневосточного Сбербанка могут купить или продать воны Республики Корея. Это очень удобно для выезжающих в эту страну: валюту можно обменять напрямую, без использования доллара США в качестве разменной валюты.
«Учитывая, что туристический обмен между дальневосточными регионами и Южной Кореей интенсивно развивается, думаю, что новая услуга будет востребована. Многие наши клиенты сталкиваются с тем, что по возвращении из зарубежной поездки у них остаются наличные воны, которые им больше не нужны. Теперь они могут обменять неиспользованную валюту на рубли. В целом же мы работаем с 7 видами валют, в числе которых доллар США, Евро, японская йена, китайский юань, английский фунт стерлингов, швейцарский франк и корейская вона, которые можно приобрести за наличные деньги», – комментирует Юрий ДЯТЛОВ, директор Управления по обслуживанию на финансовых рынках Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
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