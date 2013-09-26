Пострадавшие от наводнения на Дальнем Востоке получили уже более 672 млн рублей компенсаций

На сегодняшний момент в отделениях Дальневосточного Сбербанка выплаты получили уже около 23 тысяч пострадавших от наводнения человек.

Общая сумму выплат из средств федерального бюджета составила более 672,6 млн рублей.

Из них в Хабаровском крае – 14 771 человек на общую сумму 338,5 млн рублей, в Амурской области - 7309 человек на сумму 286,6 млн рублей и в Еврейской автономной области - 882 человека на общую сумму 47,4 млн рублей.

Правительство Российской Федерации наделило Сбербанк России полномочиями по выплате компенсаций из средств федерального бюджета.

Выплаты поступают на счета, указанные гражданами в заявлениях. «Проведена значительная работа для того, чтобы пострадавшие жители как можно более оперативно получили положенные им денежные средства и смогли начать обустраивать заново свой быт, - отметил Евгений Титов, председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Платежи по спискам пострадавших проводятся в приоритетном порядке».

ZRPRESS.RU, Владивосток.