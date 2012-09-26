Банки России хотят повысить ставки по потребительским кредитам

Российские банки готовятся повысить ставки по потребительским кредитам. Тренд задал Сбербанк, на который традиционно ориентируются другие участники рынка. Растущая стоимость привлечения вкладов и других ресурсов не оставляет финансистам другого выбора.

На прошлой неделе, сообщает РБК daily, о повышении ставок по потребительским кредитам объявил Сбербанк. Деньги для населения подорожали на 1-2 процентных пункта: максимальный процент по необеспеченным займам отныне составляет 25,5% в рублях, 22,5% в валюте.

О возможном подорожании кредитов из-за повышения ставки рефинансирования Банком России на 0,25 п.п. глава Сбербанка Герман ГРЕФ предупреждал еще в конце прошлой недели. Впрочем, для пересмотра банками условий для заемщиков есть и другая причина: процент по вкладам, которыми зачастую фондируется розничный бизнес, растет уже второй месяц подряд. Только с начала сентября доходность по розничным депозитам увеличили Восточный экспресс банк, Газпромбанк, МДМ-банк, Москоммерцбанк, НОМОС-банк, Россельхозбанк, СБ-банк, «Стройкредит» и банк «Ренессанс Капитал». По данным ЦБ РФ, в первой декаде сентября средняя максимальная процентная ставка по десяти крупнейшим банкам составляла 10,53%.

В частных банках массового повышения розничных ставок пока не наблюдается: в кредитных организациях хотят оценить, чем оно обернется для Сбербанка и дождаться действий конкурентов. «Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией и готовы оперативно на нее реагировать», - отметил директор департамента развития продуктов и услуг ХКФ-банка Павел БЕЛЯЕВ.

В ВТБ24 считают, что изменение ставок не приведет к значительному падению спроса на потребительские кредиты. «Рынок ссуд наличными не настолько чувствителен к подобным колебаниям цены», - отмечает вице-президент банка Иван ЛЕБЕДЕВ.

Зампред правления банка «Возрождение» Андрей ШАЛИМОВ полагает, что Сбербанк не задал тренд, а лишь поддержал его. «Некоторое повышение ставок в рознице началось еще в начале лета, - напоминает он. - Рост на 2 п.п. - довольно заметное изменение для банков с невысокими ставками, как у Сбербанка. Многие игроки могут отреагировать на такую динамику, но через некоторое время».

В Абсолют Банке согласны с тем, что пересмотр условий кредитования лидером рынка может подтолкнуть другие банки к ценовой коррекции в рознице. «Однако, если учитывать серьезную конкуренцию в этом секторе рынка, не думаю, что она будет серьезной», - говорит начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон ПАВЛОВ. Банки будут стремиться удерживать низкие ставки как можно дольше.

«Золотой Рог».