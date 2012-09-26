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Как смягчить негативные последствия для банков от вступления РФ в ВТО
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») предложила на рассмотрение Госдумы РФ комплекс мер для снижения неблагоприятных последствий для банков от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил президент ассоциации Анатолий АКСАКОВ на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Поволжье».
По словам главы ассоциации, первая предложенная мера - это увеличение Центральным банком РФ сроков рефинансирования. «Сейчас Центральный банк может выдавать свои деньги сроком не более чем на один год. Мы считаем, что надо удлинить срок до трех лет», - сказал он.
Вторая мера - значительное увеличение капитализации Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банка) до 100 млрд рублей, чтобы, используя мультипликатор, увеличить объем кредитов малому и среднему бизнесу до 1 трлн рублей.
«Он (МСП банк - ИФ) сегодня кредитует, в том числе, и инновационные проекты через региональные банки. На такие проекты он выдает деньги региональным банкам по ставке 0,5% рефинансирования. Модернизационные проекты - там ставки 3-4%. Но банк маленький, для страны он очень маленький, его надо существенно капитализировать, чтобы выдать как можно больше кредитов», - подчеркнул Анатолий Аксаков.
Также, отметил президент ассоциации, необходимо принять норму о создании безотзывных вкладов. «Наряду с вкладами, которые можно снять в любой момент времени, должны существовать реально срочные вклады, которые нельзя снять в любое время. Тогда у банков будет возможность использовать этот долгосрочный ресурс», - пояснил он.
Также Анатолий Аксаков сообщил, что ассоциация выдвинула инициативу по увеличению суммы страхования вкладов с 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Кроме того, по мнению Аксакова, банкиры должны провести стандартизацию кредитных продуктов. «Кредиты проектного финансирования, синдицированное кредитование, потребительские кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу должны иметь унифицированные стандарты, акцептированные в центральном банке», - сказал он.
Он также сообщил, что некоторые предложения банковского сектора были уже приняты правительством России. Так, банкиры изначально были против открытия в стране филиалов иностранных кредитных учреждений. «Правительство поддержало нашу позицию. Учитывая то, что дочерние структуры иностранных банков имеют право работать в России в рамках российской юрисдикции, мы добились создания равных условий конкуренции», - сказал глава ассоциации.
Характеризуя текущую ситуацию в банковской системе страны в целом, Анатолий Аксаков отметил, что, в отличие от 2008 года, когда банкиры были в большом напряжении, нынешняя ситуация выглядит стабильной.
«По настроению банкиров ощущается, что ситуация не вызывает у них больших тревог. Это говорит о том, что банкиры сегодня лучше подготовлены к возможному разворачиванию негативного сценария, связанного с Европой прежде всего», - констатировал он.
Однако несмотря на это некоторые данные вызывают озабоченность, отметил Аксаков. Прежде всего, это рост стоимости привлекаемых банками кредитных ресурсов: процент по вкладам вырос более чем на 2 процентных пункта в течение года. Так, по данным главы банковской ассоциации, если в июле 2011 года средние ставки по депозитам на рынке составляли около 8%, то в июле 2012 - более 10%. Межбанковские кредиты выросли в стоимости в 1,5 раза и более.
«Золотой Рог».
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