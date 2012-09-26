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АТБ добавит уставного капитала
Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, Благовещенск) на прошлой неделе принял решение о проведении допэмиссии, по итогам которой уставный капитал банка может быть увеличен на 14%.
Всего в ходе открытой подписки предполагается разместить 700 трлн 271 млрд 681 млн 780 тыс. 696 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,000000112 рубля (общая стоимость - 78 млн 430 тыс. 428,36 рубля).
В настоящее время уставный капитал кредитной организации составляет 554 млн 290 тыс. 219,92 рубля, он разделен на 4 квдрлн 949 трлн 19 млрд 820 млн 439 тыс. 541 обыкновенных и 250 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 0,000000112 рубля.
Таким образом, после размещения уставный капитал может составить 632 млн 720 тыс. 648,28 рубля, то есть он увеличится на 14%.
Досье "ЗР"
Согласно данным сайта АТБ, ООО «ППФИН Холдинг» (до 11 августа 2009 года - ООО «Петропавловск Финанс») принадлежит 66,6211% акций банка. Совладельцами ООО являются Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Андрей ВДОВИН, а также один из основателей британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Павел МАСЛОВСКИЙ. Еще 17,9% акций АТБ принадлежит инвестиционной компании East Capital Financials Fund AB, 7% - Международной финансовой корпорации (IFC).
Отметим, что АТБ в первом полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам (МСФО) на 70,7% - до 1,352 млрд рублей. Активы банка выросли на 22,5% и составили 74,14 млрд рублей, при этом объем кредитного портфеля увеличился на 23,4% - до 46,7 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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