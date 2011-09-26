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Китайская инфляция вышла из-под контроля

26 Сентября 2011, 01:51 | Дальний Восток

Решение правительства Китая о поддержании ослабленного курса юаня приводит к росту рисков инфляции в стране, их выходу из-под контроля властей, считает известный инвестор-миллиардер Джордж Сорос.

Хотя этот подход во многом оградил страну от последствий финансового кризиса в 2008 году, Китай слишком задержал «освобождение» курса нацвалюты, приводит выступление Сороса на конференции в Бреттон-Вудсе агентство Bloomberg. «Было бы крайне полезно позволить валюте укрепиться с тем, чтобы контролировать инфляцию. Но власти Китая упустили эту возможность. Теперь инфляция до некоторой степени вышла из-под контроля, и существует серьезная опасность инфляционной спирали», — сказал он.

Как прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты, темпы инфляции в Китае в марте ускорились до 5,2%, таким образом, они третий месяц подряд оставались выше запланированных правительством страны на 2011 год 4%.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая на прошлой неделе повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов. С 6 апреля ставка по годовым кредитам в Китае составляет 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок — 3,25%, сообщает Интерфакс-Украина.

С конца III квартала 2010 года Центральный банк Китая повышал процентные ставки уже четырежды и шесть раз ужесточал требования к банковскому капиталу. Многие аналитики на прошлой неделе отмечали растущую вероятность очередного повышения процентных ставок по кредитам и депозитам в Китае, пишет ИА «Банки.ру».

Автор: Banki.ru
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