За 7 месяцев 2015 года Дальневосточный Сбербанк выдал населению 67,9 тыс. кредитов

67,9 тыс. кредитов на сумму 23,7 млрд рублей оформили дальневосточники в Сбербанке за 7 месяцев 2015 года. Из них 61,2 тыс. составили потребительские, или нецелевые кредиты на срочные нужды. Средняя сумма такого кредита – 195 556 рублей.

«Сбербанк эффективно удовлетворяет спрос дальневосточников на доступные и надежные кредиты, – отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России». – Низкая процентная ставка, отсутствие любых комиссий и возможность досрочного погашения кредита уже с первого платежа помогают нашим клиентам успешно решать свои финансовые вопросы. Для заемщиков, получающих зарплату на карту банка, действуют льготные условия кредитования – пониженная ставка и минимальный пакет документов, причем решение в этом случае принимается в течение двух часов».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.