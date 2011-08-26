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"ДельтаЛизинг" продолжает снижать ставки
Компания предоставляет эффективные решения на новых условиях.
«ДельтаЛизинг» предлагает клиентам более доступные возможности для обновления производства. Компания на 2 процентных пункта снизила ставки для финансирования в долларах США и предоставила возможность заключения договоров лизинга в евро. Клиентам, использующим долгосрочное рублевое финансирование, «ДельтаЛизинг» предлагает особенно выгодные условия: для договоров сроком свыше трех лет ставки снижены на 1 процентный пункт, свыше четырех лет — на 2 процентных пункта. При этом дополнительно изменились условия для крупных проектов: например, если инвестиции «ДельтаЛизинг» превышают 500 тыс. долларов США или аналогичную сумму в рублевом эквиваленте, ставка снижается еще на 1-2 процентных пункта.
Стоит отметить, что наиболее привлекательными для малого бизнеса по-прежнему являются экспресс-продукты «ДельтаЛизинг», которые предполагают оперативное рассмотрение заявки и упрощенный пакет документов. Например, при покупке в лизинг новой спецтехники на три года с авансом 25% и регрессивным графиком платежей, удорожание с учетом страхования составит всего 6,57 % в рублях. При этом «ДельтаЛизинг» не взимает комиссий и дополнительных сборов за рассмотрение и оформление лизинговой сделки. Таким образом, новые условия позволят клиентам компании воспользоваться всеми преимуществами лизинга с минимальной финансовой нагрузкой.
«Снижение ставок компания начала еще в 2010 году, — комментирует Станислав Даныш, финансовый директор «ДельтаЛизинг». — Сегодня мы не только снижаем ставки для сделок в иностранной валюте, но и предлагаем особенно выгодные варианты финансирования долгосрочных крупных проектов в рублях. Используя ресурсы международных концернов и финансовых корпораций, «ДельтаЛизинг» предлагает качественные и эффективные решения для компаний любых отраслей и масштабов».
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Досье "ЗР":
ЗАО «ДельтаЛизинг» - универсальная лизинговая компания со 100% иностранным капиталом, созданная в 1999 году с целью поддержки и развития предприятий малого и среднего бизнеса. До недавнего времени акционером компании выступал Инвестиционный фонд США-Россия. В декабре 2010 года о намерении приобрести «ДельтаЛизинг» заявил концерн «Сименс АГ» - поставщик экологически безопасных технологий, мировой лидер в области электроники и электротехники, действующий в таких областях, как индустрия, энергетика, сфера здравоохранения. 22 февраля 2011 года, после получения всех необходимых разрешений, сделка была успешно завершена, и в настоящее время «ДельтаЛизинг» начинает свое развитие как часть концерна «Сименс».
Собственный капитал ЗАО «ДельтаЛизинг» на 01.10.2010 г. составляет 35,5 млн. долл. США. Портфель компании на 01.01.2011 г. – 8 млрд. руб. Объем нового бизнеса «ДельтаЛизинг» в 2010 году превысил 7,2 млрд. руб. По итогам 2010 года «ДельтаЛизинг» находится на 13-м месте по объему нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний России (исследование рынка лизинга профессора Высшей школы экономики В. Газмана) и на 15-м месте в рейтинге РА «Эксперт».
В 2011 году региональная сеть компании включает 16 офисов в крупных российских городах: Барнаул, Владивосток (головной офис компании), Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Планируется открытие представительства компании в Краснодаре. Уже сегодня филиальная сеть «ДельтаЛизинг» позволяет эффективно решать задачи бизнеса более чем в 300 городах России.
За 11 лет успешной работы компания «ДельтаЛизинг» приобрела и передала в лизинг предприятиям малого и среднего бизнеса различное оборудование, технику и транспорт на сумму свыше 700 млн. долл. США, реализовала более 5500 лизинговых проектов на территории от Камчатки до Санкт-Петербурга.
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