В 2010 году население буквально залило российские банки ликвидностью - объем вкладов физических лиц увеличился за год на 2 трлн 334 млрд рублей, или на 31,3% и достиг рекордной суммы в 9 трлн 798 млрд рублей. Каждый день депозиты граждан пополнялись в среднем на 5 млрд рублей.

Начало 2011 года оказалось не очень удачным - впервые с марта 2009 года статистика ЦБ РФ зафиксировала отток вкладов населения. Вклады физических лиц в российских банках снизились за январь на 0,9%, или на 88,3 млрд руб., и составили к 1 февраля 9 трлн 729,7 млрд рублей. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ, пишет «Финмаркет».

В Сбербанке, в котором в январе также отмечалось снижение депозитов физлиц, ситуацию не драматизируют. Как отмечала директор управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц Сбербанка Наталья КОНОВАЛОВА, январь - сезонно провальный месяц не только для Сбербанка, но и для всей системы и происходит это из года в год.

Отметим, что настроение вкладчиков физлиц, несмотря на сезонный фактор, в предыдущие два года было куда лучше - в январе кризисного 2009 года приток вкладов в целом по банковской системе РФ оценивался в 3,2%, январе 2010 - в 6,9%.

Возможно, отток вкладов в январе 2011 года был спровоцирован нежеланием банков улучшать условия по депозитам населения. Сейчас ликвидности, как отмечают эксперты, в банковской системе предостаточно, и кредитные организации не заинтересованы в слишком большом притоке средств населения.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по депозитам в рублях в 10 российских банках (10 крупнейших игроков на рынке вкладов, сайты которых мониторит ЦБ) в первой декаде января 2011 года снизилось до 8,25% годовых с 8,35% годовых в конце декабря. К концу января средняя ставка по вкладам понизилась до 8,14% годовых, сообщил Банк России.

Но, может быть, ставки уже достигли дна? Как отмечал в начале февраля заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей МЕЛЬНИКОВ, уже в четвертом квартале 2010 года стали встречаться случаи повышения процентных ставок по привлекаемым вкладам. «Это может быть первым сигналом к тому, что предел снижения в настоящее время находится уже достаточно близко», - сказал он.

К тому же у некоторых банков появился интерес к привлечению ликвидности с помощью вкладов. Так, в наступившем году об улучшении условий по вкладам населения объявил Промсвязьбанк. Банк сообщил, что повысил процентные ставки по вкладам для физических лиц. Ставки в рублях в среднем выросли на 0,38 процентного пункта (п.п.), в долларах США - на 0,29 п.п., в евро - на 0,09 п.п. Максимальная ставка по вкладам в рублях составляет 8%. По данным на 1 декабря 2010 года объем вкладов частных клиентов Промсвязьбанка составил более 103,4 млрд руб.

Банк «Возрождение» с 1 марта скорректировал депозитную линейку. Максимальная ставка по вкладам теперь составляет 7-8% годовых в рублях, в зависимости от объема депозита и срока вложения. При этом доходность по мелким и средним суммам была скорректирована в сторону понижения, а доходность по крупным суммам увеличена на 0,1-0,2 процентных пункта.

Что касается ставок по депозитам населения в Сбербанке, то, как отмечала Наталья Коновалова, банк будет следить за развитием макроэкономической ситуации в России и тогда уже принимать решение об их изменении. По ее словам, многое будет зависеть от рыночных показателей. «Если инфляция ускорится, ускорятся темпы роста кредитования и корпоративных клиентов, и физических лиц, безусловно, банки станут перед проблемой дополнительного привлечения, и это может повлечь за собой пересмотр текущего уровня ставок», - отметила она. При этом Наталья Коновалова подчеркнула, что Сбербанк не исключает для себя ни одного из двух сценариев - как повышения, так и снижения ставок по вкладам.

В Агентстве по страхованию вкладов ранее прогнозировали, что в текущем году активность граждан в части пополнения вкладов будет довольно высокой. По оценкам АСВ, в 2011 году прирост вкладов составит 26-28%. В агентстве полагали, что менее активный приток вкладов будет отмечен во втором полугодии.

При этом в АСВ ожидают, что доходность по вкладам в 2011 году будет отрицательной. «Это уже тенденция, с которой надо смириться», - говорил Андрей Мельников.

По итогам 2010 года средний процент по рублевым депозитам оказался ниже уровня инфляции, составившей 8,8%. Официальные прогнозы по инфляции за 2011 год пока составляют 7-8%.