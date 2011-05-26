За затонувшее судно «Ингосстрах» выплатил $900 тыс.

ОСАО «Ингосстрах» выплатил более $900 тыс. страхового возмещения по столкновению теплохода «Аркаим-6» с рыболовецким судном «LU RONG YU» в порту Вейхай (Китай).

Напомним, что 21 февраля 2011 г. теплоход «Аркаим-6», застрахованный в ОСАО «Ингосстрах» по полису страхования ответственности судовладельцев, при следовании в районе п. Вейхай (Китай) столкнулся с рыболовецким судном «Lu Rong Yu 2807». В результате столкновения судно «Lu Rong Yu» 2807 затонуло, а большинство членов экипажа в количестве 8 человек пропали без вести.

Для выяснения всех обстоятельств дела и надлежащей защиты прав судовладельца ОСАО «Ингосстрах» привлекло местного P&I корреспондента/сюрвейера, независимых технических экспертов и квалифицированных юристов. «Ингосстрах» организовал встречи с представителями владельцев судна «LU RONG YU», а также непосредственно с родственниками пропавших без вести моряков. В результате продолжительных переговоров было достигнуто мировое соглашение в размере около $910 тыс., которые по просьбе судовладельца были перечислены ОСАО «Ингосстрах» напрямую заявителям претензии.

По словам заместителя начальника управления урегулирования убытков страхования специальных рисков ОСАО «Ингосстрах» Алексея КАСАТИКОВА, случаи столкновения судов носят очень распространенный характер для морских и речных рисков. В год по портфелю «Ингосстраха» фиксируется несколько десятков таких происшествий. В ряде случаев по просьбе страхователя компания производит страховые выплаты напрямую третьим лицам при урегулировании претензий, что позволяет судовладельцу избежать вывода собственных средств из оборота судоходной компании. Это особенно актуально для клиентов при наступлении крупных страховых случаев.

Досье "ЗР"

ОСАО «Ингосстрах» (www.ingos.ru) работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 220 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья."