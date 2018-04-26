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Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока

26 Апреля 2018, 12:00 | Дальний Восток

Теперь он будет передан в Фонд консолидации банковского сектора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Центробанк объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), имеющего филиалы и в Приморском крае, который будет передан ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», подконтрольного регулятору.

Функции временной администрации возложены на Управляющую компанию ФКБС, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, говорится в сообщении ЦБ. О причинах санации банка регулятор не сообщает.

«Банк России принял решение о начале мер по финансовому оздоровлению значимого для регионов Дальнего Востока и Сибири «Азиатско-Тихоокеанского банка».  Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами. В настоящее время в АТБ работает временная администрация «Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора», основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки. Решение, принятое Банком России, позволит обеспечить непрерывность деятельности АТБ на рынке банковских услуг в течение всего срока реализации мер по финансовому оздоровлению банка», - прокомментировал заместитель председателя Банка России Василий ПОЗДЫШЕВ.

Проблемы АТБ начались еще в конце 2016 года, когда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка», - АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему 100%-й резерв. ЦБ предоставил АТБ рассрочку на год, но она истекала к началу 2018 года. Создать все резервы АТБ в срок не успел.

Тверской районный суд Москвы уже заочно арестовал совладельца АТБ Андрея ВДОВИНА, которому инкриминируется два эпизода мошенничества. По версии следствия, финансист причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Мера пресечения избрана заочно, поскольку г-н Вдовин в настоящее время находится за границей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото abnews.ru.

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Теги: санация  банк  АТБ 



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