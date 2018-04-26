Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Теперь он будет передан в Фонд консолидации банковского сектора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Центробанк объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), имеющего филиалы и в Приморском крае, который будет передан ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», подконтрольного регулятору.
Функции временной администрации возложены на Управляющую компанию ФКБС, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, говорится в сообщении ЦБ. О причинах санации банка регулятор не сообщает.
«Банк России принял решение о начале мер по финансовому оздоровлению значимого для регионов Дальнего Востока и Сибири «Азиатско-Тихоокеанского банка». Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами. В настоящее время в АТБ работает временная администрация «Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора», основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки. Решение, принятое Банком России, позволит обеспечить непрерывность деятельности АТБ на рынке банковских услуг в течение всего срока реализации мер по финансовому оздоровлению банка», - прокомментировал заместитель председателя Банка России Василий ПОЗДЫШЕВ.
Проблемы АТБ начались еще в конце 2016 года, когда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка», - АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему 100%-й резерв. ЦБ предоставил АТБ рассрочку на год, но она истекала к началу 2018 года. Создать все резервы АТБ в срок не успел.
Тверской районный суд Москвы уже заочно арестовал совладельца АТБ Андрея ВДОВИНА, которому инкриминируется два эпизода мошенничества. По версии следствия, финансист причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Мера пресечения избрана заочно, поскольку г-н Вдовин в настоящее время находится за границей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото abnews.ru.
Новости тематики
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Сахалин выкупает допэмиссию Азиатско-Тихоокеанского банка
- ВТБ на Дальнем Востоке нарастил расчеты в юанях треть
- На Дальнем Востоке будет создан аналог американской биржи NASDAQ
Новости раздела
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Деньги, выделенные на развитие аэропортов Дальнего Востока, растворились
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Биткоин рухнул на треть
- 40% россиян не хотят работать из дома
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Доллар уничтожат через два дня
- После издевательств над ребенком жительница Владивостока попала на федеральный канал
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
- Космодром Восточный привлекает иностранных и российских туристов
- Производство биотоплива и криптовалютная биржа могут появиться в Приморье
- Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток