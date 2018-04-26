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АТБ прекратил прием вкладов
Бывшего владельца M2M банка и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея ВДОВИНА заочно арестовали по делу о мошенничестве сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на информагентства.
Против Андрея Вдовина ведутся многочисленные дела в Латвии, на Кипре, в России. Банкиры могут объявить в международный розыск. Дело инициировал кредитор, которому Вдовин не заплатил $13 млн. Предполагается, что банкир скрывается за границей, в Германии у него живет мать, в США из Англии уехал его сын.
Вдовину грозят аресты активов и счетов. Одновременно по уголовным делам допрашивают менеджеров АТБ. В банке серьезный отток ликвидности, предписание на прием новых вкладов (т.е. запрет принимать деньги во вклады), а также принимать пополнение на прежние, и ажиотаж среди вкладчиков. Предполагается, что в АТБ в ближайшие две недели введут временную администрацию. Эксперты считают, что ЦБ придется или вводить временную администрацию или отзывать лицензию.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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