АТБ прекратил прием вкладов

Бывшего владельца M2M банка и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея ВДОВИНА заочно арестовали по делу о мошенничестве сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на информагентства.

Против Андрея Вдовина ведутся многочисленные дела в Латвии, на Кипре, в России. Банкиры могут объявить в международный розыск. Дело инициировал кредитор, которому Вдовин не заплатил $13 млн. Предполагается, что банкир скрывается за границей, в Германии у него живет мать, в США из Англии уехал его сын.

Вдовину грозят аресты активов и счетов. Одновременно по уголовным делам допрашивают менеджеров АТБ. В банке серьезный отток ликвидности, предписание на прием новых вкладов (т.е. запрет принимать деньги во вклады), а также принимать пополнение на прежние, и ажиотаж среди вкладчиков. Предполагается, что в АТБ в ближайшие две недели введут временную администрацию. Эксперты считают, что ЦБ придется или вводить временную администрацию или отзывать лицензию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.