НОМОС–РЕГИОБАНК начинает ребрендинг

НОМОС–РЕГИОБАНК начал процедуру ребрендинга. Банк представил свой новый фирменный стиль и логотип, призванный поддержать успешное развитие, а также соответствовать самым актуальным тенденциям маркетинговых коммуникаций банковской отрасли. Ребрендинг НОМОС–РЕГИОБАНКа проводится в рамках обновления фирменного стиля НОМОС–БАНКа и его дочерних банков.

«Главная задача нового логотипа и фирменного стиля – закрепить восприятие банка в качестве современного универсального финансового института, а также усилить эмоциональный образ нашего бренда, – отметил Игор ПРЖЕРОВСКИ, вице–президент, директор дирекции маркетинга и продуктов НОМОС–БАНКа. – В основе новой стилистической концепции и логотипа – финансовая стабильность и надежность, которую столь высоко ценят наши клиенты».

Интеграция нового логотипа в коммуникации НОМОС–РЕГИОБАНКа будет происходить в несколько последовательных этапов. В первую очередь модернизация затронет корпоративный вэб–сайт и линейку полиграфической рекламной продукции. Рекламные кампании по ряду розничных продуктов – кредитам, кредитным картам, вкладам – и малому бизнесу, запланированные на весну 2011 года, будут выполнены уже в новой концепции. В апреле начнется внедрение новой системы мерчандайзинга для всех дополнительных офисов. Процесс интеграции нового корпоративного стиля планируется завершить в течение 3 месяцев, за исключением обновления экстерьеров.