Подкомитет Думы одобрил отмену с 2014 года ЕНВД

Подкомитет по налоговому законодательству комитета Госдумы по бюджету и налогам на прошлой неделе рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить с 2014 года единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и ввести с 2012 года патентную систему налогообложения.

Законопроект «О внесении изменений в статью 18 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ, Бюджетный кодекс РФ и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) РФ» внесла группа депутатов-единороссов во главе с первым вице-спикером Госдумы Олегом МОРОЗОВЫМ.

В соответствии с законопроектом, глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности» утратит силу с 1 января 2014 года. Вместе с тем с 1 января 2012 года вступит в силу глава 26.5 «Патентная система налогообложения».

Она предполагает, что со следующего года индивидуальные предприниматели смогут переходить на патентную систему налогообложения. При этом переход на патентную систему и возврат к другим режимам налогообложения предприниматели осуществляют добровольно.

Патентная система вводится законами субъектов РФ. По сравнению с действующим перечнем (69 видов деятельности) общий перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система, сокращен до 47 за счет их укрупнения. При этом он содержит ряд новых видов деятельности.

Документом устанавливается, что уплачиваемый по патентной системе налог по нормативу 10% зачисляется в бюджеты субъектов РФ, по нормативу 90% - в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему, будут освобождаться от уплаты НДФЛ в части доходов, полученных при осуществлении видов деятельности, по которым применяется патентная система, и налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого при осуществлении таких видов деятельности. Кроме этого, они освобождаются от уплаты НДС, за исключением ряда случаев, в том числе при ввозе товаров на территорию РФ.

Патент, дающий право на применение такой системы, будет выдаваться сроком от 1 до 12 месяцев в пределах одного года на один вид деятельности и будет действовать на территории субъекта. Для его получения необходимо подать заявление в налоговый орган, который в течение 5 дней должен выдать патент либо уведомить предпринимателя об отказе.

При превышении доходов от реализации 60 млн рублей по итогам налогового периода он утрачивает право на патентную систему налогообложения. При этом стоимость патента, уплаченная им, не возвращается.

При применении патентной системы индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, средняя численность которых не должна превышать 10 человек.

Налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Объект налогообложения - потенциально возможный годовой доход индивидуального предпринимателя, устанавливаемый законом субъекта РФ. Налоговый период - календарный год.

Предполагается, что в случае принятия данный законопроект вступит в силу с 1 января 2012 года, отдельные положения - с 2013 и 2014 годов.