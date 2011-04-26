Бегущие на Запад

Представители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) заявили, что в 2010 году вывоз капитала оценивается в 163 млрд рублей. Это на 6,8% меньше, чем в 2009 году, но в 8 раз больше, чем было два года назад.

Такой скачок незаконного вывоза денег в ведомстве объясняют панической реакцией чиновников на антикоррупционные мероприятия. Они могли выводить средства, незаконно полученные при осуществлении госзакупок, строительстве городских дорог. Еще одна версия резкого роста объемов вывоза капитала - политические риски, связанные с предстоящими выборами.

Под незаконными способами вывода капитала подразумевается представление поддельных документов, которые легитимизируют выведение средств из России под предлогом осуществления коммерческой сделки. Для этого есть разные способы: предоставление подложных документов, либо создание фирм-однодневок, либо привлечение к этим операциям физических лиц, к которым невозможно применить взыскание (напр., пенсионеров, алкоголиков, недееспособных лиц).

По данным ведомства, количество операторов теневого рынка, осуществивших подобные операции уже несколько раз, составляет 12-13 тыс. человек. Средний размер единовременно выведенного капитала колеблется от $250 до 400 тыс.

В качестве одной из мер борьбы с подобными преступлениями власти предлагают ужесточить наказания за создание и использование фирм-«однодневок». В частности, Минюст РФ подготовил поправки в УК ПФ - за «Образование коммерческой организации в целях совершения преступлений». Согласно законопроекту, создание юрлица, использовавшееся для «обналички», вывода капитала за границу или уклонения от уплаты налогов, а также участие в незаконной деятельности компании будут караться штрафом до 1 млн рублей (либо в размере дохода осужденного за период до трех лет) или лишением свободы на срок до 5 лет. Незаконное приобретение документов для создания юрлица предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 3 лет, а их предоставление для заведомо незаконных целей обойдется в 300-500 тыс. рублей штрафа или исправительные работы на срок до 2 лет.

Кроме того, в настоящее время активно обсуждается вариант поправок в законодательство, которые резко повысят требования к минимальному капиталу российских компаний. Сегодня минимальный уставный капитал, необходимый для регистрации ООО или непубличного АО, составляет 10 тыс. рублей, а для публичных АО - 100 тыс. Авторы законопроекта ссылаются на опыт Европы, где для регистрации фирмы необходимо не менее 17-25 тыс. евро в виде денежных средств или иных активов. При этом один из последних вариантов этого законопроекта предполагал повышение требований к минимальному уставному капиталу ООО до 500 тыс. рублей, непубличных АО - до 5 млн, а публичных АО - до 100 млн рублей.

Однако против этого законопроекта выступает Минэкономразвития РФ, которое полагает, что столь существенное повышение уставного капитала может создать серьезные проблемы для предприятий малого и среднего бизнеса. Сами бизнесмены указывают, что повышение минимального капитала не только существенно затруднит регистрацию новых фирм, но и приведет к ликвидации или уходу из легального бизнеса значительной части действующих организаций малого бизнеса. При этом для «однодневок» это проблемой не станет и приведет лишь к увеличению «процента за обналичку» или вывоз капитала.

В заключение остается добавить, что данные Росфиннадзора могут быть заниженными. В начале января 2011 года американская компания Global Financial Integrity (GFI) опубликовала отчет о незаконном вывозе капитала во всем мире, согласно которому с 2000 по 2008 г. из России вывели $427 млрд. Согласно наблюдениям GFI, основные каналы нелегального вывоза денег - искажение таможенной стоимости товаров и балансов платежей.