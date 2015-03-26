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ВТБ обжалует отказ взыскать с Хабаровского края долги "Аркаима"
ВТБ намерен обжаловать решение арбитражного суда Хабаровского края, который отклонил иск второго по величине российского банка о взыскании с краевых властей более 591 миллиона рублей госгарантий, выданных в обеспечение обязательств крупного деревоперерабатывающего предприятия региона "Аркаим", сообщил деловой газете "Золотой Рог" представитель пресс-службы банка.
Соответствующее решение суд первой инстанции вынес 20 марта. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.
ВТБ по кредитному соглашению с СП "Аркаим" открыл ему в 2009 году кредитную линию с лимитом выдачи 1,485 миллиарда рублей. Одновременно банк получил от краевого правительства государственные гарантии Хабаровского края на сумму 1,8 миллиарда рублей. Гарант обязался нести субсидиарную ответственность по долгам "Аркаима".
"Мы планируем обжаловать решение Хабаровского арбитражного суда об отказе в возмещении гарантий Хабаровского края по обеспечению долгов компании "Аркаим", — сказал представитель пресс-службы ВТБ.
Мещанский районный суд Москвы 4 февраля удовлетворил иск ВТБ к бенефициару и поручителю по обязательствам ООО СП "Аркаим" по одному из кредитов Александру Лепихову, сообщается на сайте суда. Суд решил взыскать в пользу ВТБ 599 миллионов рублей, а также 60 тысяч рублей в качестве возмещения оплаты госпошлины. В пресс-службе банка отметили, что ВТБ будет добиваться возврата кредитной задолженности с Лепихова.
По данным источника, знакомого с ходом дела, ООО СП "Аркаим" является должником банка по 11 кредитным соглашениям на общую сумму по основному долгу в 745 миллионов рублей.
Арбитраж Хабаровского края в мае по заявлению Дальневосточной энергетической компании ввел в "Аркаиме" процедуру наблюдения. Долг перед ВТБ на момент введения наблюдения в размере более 884 миллионов рублей был включен в реестр требований кредиторов должника. Ранее представители банка неоднократно проводили с ООО СП "Аркаим" переговоры по урегулированию образовавшейся задолженности, однако достигнутые договоренности не соблюдались, просроченная задолженность не была погашена, график реструктуризации не выполнялся.
В июле ВТБ направил заемщику требование об уплате остальной части долга, на которое "Аркаим" не ответил. В связи с этим кредитная организация в августе адресовала свои требования гаранту — правительству Хабаровского края. Поскольку требование не было исполнено, банк подал иск в арбитраж.
В начале 2015 года правительство Хабаровского края сообщило, что около 600 миллионов долларов на погашение кредитов и возобновление полноценной работы "Аркаима" готова предоставить Китайская государственная лесная корпорация (China Forest Products Corporation). В соответствии с предварительной договоренностью инвестор также намерен выделить средства для обеспечения устойчивой работы производства, помочь найти новые рынки сбыта.
На сайте краевого правительства отмечалось, что на базе "Аркаима" планируется создать крупный российско-китайский деревоперерабатывающий холдинг. Объединение активов позволит увеличить объемы производства сырья до 3,7 миллиона кубометров и перерабатывающие мощности до 2 миллионов кубометров древесины в год.
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