Дальневосточники оформили в Сбербанке 130,5 тыс. потребительских кредитов в 2015 году

Общая сумма средств составила более 26 млрд рублей

Сбербанк предлагает потребительские кредиты на любые цели и на различных условиях: потребительские кредиты без обеспечения, под поручительство физических лиц и под залог недвижимости, кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Интерес к потребительским кредитам Сбербанка поддерживается льготными условиями кредитования для отдельных категорий заемщиков, отсутствием комиссий, сокращенными сроками рассмотрения кредитных заявок, а также доступными процентными ставками.

До 29 января 2016 г. (включительно) у клиентов банка есть возможность воспользоваться специальным предложением – оформить потребительский кредит по акции «Зеленый свет вашим мечтам». В рамках акции минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 14,5% годовых в рублях, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 15,5% годовых в рублях, условия действуют для кредитов на сумму от 400 тыс. рублей. Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от срока кредита, категории клиента, наличия положительной кредитной истории.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.