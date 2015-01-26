На Дальнем Востоке в банках стало стремительно расти число счетов в юанях

ВТБ в Благовещенске на 59% увеличил количество счетов, открытых предприятиям Амурской области для расчетов с контрагентами в КНР в юанях. На 1 января 2015 года действовало 54 счета в юанях (в начале 2014 года банк обслуживал 34 счета в китайской валюте).

Более половины новых счетов открыто в 4 квартале прошлого года. Так, доля расчетов в юанях в пользу китайских контрагентов в прошедшем году составила более 15% от общего объема внешнеэкономических операций с КНР клиентов ВТБ Амурской области.

«В период нестабильности доллара расчеты в юанях стали использовать гораздо больше клиентов, ведущих бизнес с китайскими партнерами. Текущая экономическая ситуация делает особенно актуальным снижение валютных рисков и затрат на конвертацию. Кроме того, преимуществом расчетов в юанях является курсовая разница в парах рубль-юань и рубль-доллар. Юань тоже подрос, но так или иначе в рублях он стоит меньше, чем при пересчете через долларовый курс», - отметила руководитель операционного офиса банка ВТБ в Благовещенске Юлия ТИЩЕНКО.

Основными экспортерами из Амурской области в КНР являются организации, занимающиеся заготовкой леса и сои. В структуре импорта преобладает ввоз специальной техники, оборудования и товаров народного потребления. Благодаря приграничному расположению Амурской области с Китаем значительную долю занимают импортные платежи от туристических операторов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.