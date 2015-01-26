Сбербанк собрался стать еще более надежным и гибким

Стратегическими целями ИТ-блока Сбербанка на период до 2018 года станут максимальная надежность, гарантирующая доступность всех ИТ-услуг, и гибкость, обеспечивающая быстрый вывод продуктов на рынок за счет упрощения и стандартизации технологий и бизнес-процессов.

Об этом сообщил на пресс-конференции Управляющий директор по ИТ-блоку Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Максим ГОСУНОВ. Спикер также назвал в числе стратегических целей ИТ-блока банка индустриализацию разработки и эксплуатации систем, а также максимальную эффективность затрат.

Одна из ключевых программ Сбербанка – программа надежности критичных автоматизированных систем банка «99,99», окончание реализации которой запланировано на 2018 год. Текущие результаты реализации программы: суммарное время простоя критичных систем банка снижено в четыре раза, время простоя при проведении технологических работ – в 2,5 раза, количество инцидентов в системах – в 2,4 раза. Кроме того, на сегодняшний день критичные системы Сбербанка полностью задублированы.

«Сбербанк видит новую миссию своего ИТ-блока в обеспечении качественной и эффективной поддержки традиционных банковских услуг, – объясняет Максим Госунов. – Наша приоритетная задача – быть надежным поставщиком традиционных банковских услуг, проводником инновационных бизнес-моделей внутри и за пределами банковского сектора».

ZRPRESS.RU, Владивосток.