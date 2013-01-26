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Налоговики подарят каждому россиянину по два миллиона рублей

26 Января 2013, 16:04 | Дальний Восток

Изменятся правила налоговых вычетов на приобретение жилья

При покупке земельных участков, строительстве, ремонте квартир, домов, дач, выкупе комнат в коммуналках или долей в них граждане смогут получать налоговый имущественный вычет в размере двух миллионов рублей вне зависимости от количества приобретаемых объектов недвижимости. А не на один объект и не раз в жизни, как это установлено сейчас, сообщает «РГ».

Кроме того, налоговые вычеты распространят на детей до 18 лет, в собственность которых родители или опекуны приобретают землю или жилье. Эти и другие налоговые новации предлагают депутаты Госдумы. Правительство их поддерживает. Это плюс налогоплательщику, а теперь минус. Налоговый вычет с уплаты процентов по жилищным кредитам будет ограничен полутора миллионами рублей, что поможет компенсировать выпадающие доходы бюджета. Сейчас величина вычета на проценты, уплаченные в счет погашения кредита на приобретение жилья не ограничена. Для граждан лимит в 1,5 миллиона рублей обернется потерями. Сегодня типичный кредит для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет 4 миллиона рублей на 15 лет под 12,5 процента годовых. Процентов по такому кредиту будет уплачено свыше 4 миллионов рублей, следовательно, сумма возвращенного подоходного налога могла бы составить более 520 000 руб. Но при "потолке" в 1,5 миллиона рублей максимальный возврат НДФЛ не превысит 195 000 рублей.

Заключение правительства на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса РФ" опубликовано на сайте министерства финансов. И до 28 января 2013 года проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

По словам эксперта "РГ", партнера компании "Налоговик" Сергея Варламова, положительный момент для граждан-налогоплательщиков заключается в том, что в случае принятия законопроекта они смогут рассчитывать на получение вычета в полном объеме, на все два миллиона рублей. В качестве наиболее яркого примера он приводит ряд последовательных сделок по приобретению комнат в одной и той же квартире, при расселении коммуналки. С точки зрения действующего налогового законодательства вычет может быть предоставлен только по одной из сделок. То есть если стоимость комнаты составляет, к примеру, 1 миллион рублей, то остатком недополученного вычета при покупке другой комнаты воспользоваться уже нельзя. Поправки исправят эту и другие подобные ситуации. "Государство в данном случае будет стимулировать активность граждан в решении личных жилищных проблем, поможет более эффективно приобретать жилье в инвестиционных целях. Таким образом, недвижимость станет привлекательным видом вложения средств", - поясняет эксперт " РГ". Хотя при этом, подчеркивает он, возникают риски использования такого вычета неофициальными строителями (частными лицами, бригадами). "Будут строить дачные домики с последующей продажей, как бы для себя, и получать дополнительную выгоду за счет предъявления налогового вычета", - предупреждает налоговик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: налоги  продажа  недвижимость  покупка 



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Комментарии

  • Псевдоним18:10, 26.01.2013#

    Вычет в 2 млн рублей - не подарок в 2 млн рублей. Налоговая ставка у нас пока что не 100, а всего 13 процентов.

  • Псевдоним18:46, 26.01.2013#

    Это жилья нужно на 15 млн. купить!Закон для не для получателя среднестатистической зарплаты. Плюс, безусловно, в том, что не за одну квартиру можно вычет получить!

  • Псевдоним18:53, 26.01.2013#

    Налоговый вычет с 2 миллионов - это 260 тысяч рублей.

  • Псевдоним09:52, 28.01.2013#

    Забавная у нас схема возврата подоходного все-таки, что по жилью, что по лечению, что по учебе. . . Например, 1 миллион чистыми заработал, уплатил при этом 149 тысяч подоходного, а возвращается 13% от одного миллиона, то есть 130 тысяч. . .

  • Псевдоним10:11, 28.01.2013#

    Почему 149 000руб с ляма? Ставка 13%, т. е. заплатил 130 000, возместил 130 000.

  • Псевдоним10:21, 28.01.2013#

    Нда. . . С арифметикой у нас народ не в ладах. Заработал я 1 149 000 руб, отдал 13% подоходного (149 000 руб. ), получил на руки 1 000 000 руб. , а вернут мне 13% от 1 000 000 руб. , то есть 130 000 руб.

  • Псевдоним11:26, 28.01.2013#

    Рассуждение интересное. Чтобы получить 1млн ЗП работодатель, как налоговый агент, заплатит 149 000 рублей НДФЛ, а чтобы потратить 1млн тебе дают налоговый вычет 130 000. Спасибо за разъяснение, раньше об этом не задумывался.

  • Псевдоним14:11, 28.01.2013#

    Забавная у вас схема расчета получается, почему чистыми? типо заработал 87 процентов а верните со ста? 130 тыс это 87% от 149 тыс. так же как и 1 млн это 87% от 1 млн 149 тыс

  • mrChu14:44, 29.01.2013#

    все правильно в этой "схеме" указано. наверно многие работодатели все еще используют черно-белые схемы выплаты зп, вот работникам и не видят, сколько с их зп налогов уплачено. а так все верно, зарабатываешь ты 1 149 000 руб. , а потратить можешь только 1 000 000 руб. , соответственно ты платишь 149 000 руб. налога, а возмещают лишь 130 000 руб.

  • Псевдонимка10:32, 28.01.2013#

    Хорошее название, погрело душу.

  • Псевдоним10:44, 28.01.2013#

    Опять какой- нибудь едрос под себя тему толкает

  • Псевдоним11:26, 28.01.2013#

    Что значит подарят, и почему каждому, что за бред? Налоговики вернут уплаченный и только уплаченный подоходный налог и не 2мл. а 13% от этой суммы, и если ты его еще официально заработаешь и потратишь на покупку квартиры.

  • Псевдоним17:41, 28.01.2013#

    квадрат в цене понизьте и всех делов, уже не знают как извернуться но только не идти на встречу гражданам. Люди уезжают между прочим.

  • Псевдоним10:05, 29.01.2013#

    Налоговый вычет с 2 миллионов - это 260 тысяч рублей. Т. е. вернуть можно максимум 260 тысяч. Это возможно только в случае если белая сумма сделки (а после нововведения - нескольктих сделок) 2 млн. или больше. А также в том случае если белая ЗП превысила 2 млн за текущий налоговый период (год). Т. е. работодатель в этом году с твоей ЗП перечислил эти самые 260 тыс. в налоговую. Если нет, то оставшаяся часть переносится на следующий год и так далее. Т. е. с серой ЗП с официальной белой частью 8700 руб (10000 руб минус НДФЛ 1300 руб) в год получается уплаченный в налоговую НДФЛ равен 1300*12=15600 руб. А теперь 260000/15600=16, 66=17. Т. е. в течение 17 лет ты будешь эти 260 тыс. по частям получать от налоговой.

  • Псевдоним13:40, 01.02.2013#

    Подарок, это в ОАЭ или Кувейте, при рождении дарят. Каддафи то же дарил. . .

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