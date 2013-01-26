Налоговики подарят каждому россиянину по два миллиона рублей

Изменятся правила налоговых вычетов на приобретение жилья

При покупке земельных участков, строительстве, ремонте квартир, домов, дач, выкупе комнат в коммуналках или долей в них граждане смогут получать налоговый имущественный вычет в размере двух миллионов рублей вне зависимости от количества приобретаемых объектов недвижимости. А не на один объект и не раз в жизни, как это установлено сейчас, сообщает «РГ».

Кроме того, налоговые вычеты распространят на детей до 18 лет, в собственность которых родители или опекуны приобретают землю или жилье. Эти и другие налоговые новации предлагают депутаты Госдумы. Правительство их поддерживает. Это плюс налогоплательщику, а теперь минус. Налоговый вычет с уплаты процентов по жилищным кредитам будет ограничен полутора миллионами рублей, что поможет компенсировать выпадающие доходы бюджета. Сейчас величина вычета на проценты, уплаченные в счет погашения кредита на приобретение жилья не ограничена. Для граждан лимит в 1,5 миллиона рублей обернется потерями. Сегодня типичный кредит для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет 4 миллиона рублей на 15 лет под 12,5 процента годовых. Процентов по такому кредиту будет уплачено свыше 4 миллионов рублей, следовательно, сумма возвращенного подоходного налога могла бы составить более 520 000 руб. Но при "потолке" в 1,5 миллиона рублей максимальный возврат НДФЛ не превысит 195 000 рублей.

Заключение правительства на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса РФ" опубликовано на сайте министерства финансов. И до 28 января 2013 года проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

По словам эксперта "РГ", партнера компании "Налоговик" Сергея Варламова, положительный момент для граждан-налогоплательщиков заключается в том, что в случае принятия законопроекта они смогут рассчитывать на получение вычета в полном объеме, на все два миллиона рублей. В качестве наиболее яркого примера он приводит ряд последовательных сделок по приобретению комнат в одной и той же квартире, при расселении коммуналки. С точки зрения действующего налогового законодательства вычет может быть предоставлен только по одной из сделок. То есть если стоимость комнаты составляет, к примеру, 1 миллион рублей, то остатком недополученного вычета при покупке другой комнаты воспользоваться уже нельзя. Поправки исправят эту и другие подобные ситуации. "Государство в данном случае будет стимулировать активность граждан в решении личных жилищных проблем, поможет более эффективно приобретать жилье в инвестиционных целях. Таким образом, недвижимость станет привлекательным видом вложения средств", - поясняет эксперт " РГ". Хотя при этом, подчеркивает он, возникают риски использования такого вычета неофициальными строителями (частными лицами, бригадами). "Будут строить дачные домики с последующей продажей, как бы для себя, и получать дополнительную выгоду за счет предъявления налогового вычета", - предупреждает налоговик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.