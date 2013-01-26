www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

В России появятся специальные автоматы по обмену мелочи на бумажные купюры

26 Января 2013, 15:24 | Дальний Восток

В России появятся специальные автоматы по приему мелочи. Они будут обменивать ее на рубли или зачислять на банковский счет.

Сейчас такой эксперимент проходит в Ростове-на-Дону, автомат установило Российское объединение инкассации Центробанка, сообщил первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский. ЦБ, по его словам, поддерживает эту инициативу. И не оставляет надежд, что копейки и пятикопеечные монеты будут отменены законодательно. Тем более что ЦБ уже не заказывает Гознаку их чеканку.

Наша страна остается лидером по количеству монет на душу населения. На каждого жителя приходится 381 монета. Но прибыльной является только чеканка 5- и 10-рублевых монет, а все остальные - убыточны. Дискуссия об отмене копеек и пятаков идет несколько лет, в свое время эту идею рассматривали в Госдуме. Однако решение так и не было принято, и ЦБ просто-напросто прекратил их чеканку по своей инициативе. В последнее время одно- и пятикопеечные монеты не берут и не заказывают коммерческие банки. Но, по мнению Лунтовского, эту проблему надо решить законодательно, чтобы были округлены цены, и людям не приходилось бы искать мелочь для расчета, например, в аптеке, пишет "Российская газета".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: госдума  финансы  рубли  деньги  мелочь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru