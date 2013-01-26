В России появятся специальные автоматы по обмену мелочи на бумажные купюры

В России появятся специальные автоматы по приему мелочи. Они будут обменивать ее на рубли или зачислять на банковский счет.

Сейчас такой эксперимент проходит в Ростове-на-Дону, автомат установило Российское объединение инкассации Центробанка, сообщил первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский. ЦБ, по его словам, поддерживает эту инициативу. И не оставляет надежд, что копейки и пятикопеечные монеты будут отменены законодательно. Тем более что ЦБ уже не заказывает Гознаку их чеканку.

Наша страна остается лидером по количеству монет на душу населения. На каждого жителя приходится 381 монета. Но прибыльной является только чеканка 5- и 10-рублевых монет, а все остальные - убыточны. Дискуссия об отмене копеек и пятаков идет несколько лет, в свое время эту идею рассматривали в Госдуме. Однако решение так и не было принято, и ЦБ просто-напросто прекратил их чеканку по своей инициативе. В последнее время одно- и пятикопеечные монеты не берут и не заказывают коммерческие банки. Но, по мнению Лунтовского, эту проблему надо решить законодательно, чтобы были округлены цены, и людям не приходилось бы искать мелочь для расчета, например, в аптеке, пишет "Российская газета".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.