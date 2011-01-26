Примсоцбанк наградил лучших риэлторов по итогам 2010 года

24 января 2011 года в Головном офисе Примсоцбанка состоялось награждение победителей конкурса «Лучший риэлтор-2010». В отличие от предыдущих мероприятий, традиционных для банка, этот конкурс был направлен на оценку индивидуальной работы специалистов в сфере недвижимости.

В ходе торжественной церемонии первый заместитель Председателя Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей Бабичев назвал имена самых активных риэлторов, которые провели максимальное количество ипотечных сделок:

I место, «Золотой диплом» – Мария Прохорович, ООО «Росконтрактэкспертсервис» (награждена подарочной картой магазина «Домотехника» номиналом 15 000 рублей).

II место, «Серебряный диплом» – Людмила Казарян, ООО «Представительство» (награждена подарочной картой магазина «Домотехника» номиналом 10 000 рублей).

III место, «Бронзовый диплом» – Наталья Малышкина, Служба недвижимости края (награждена подарочной картой магазина «Иль де Ботэ» номиналом 5 000 рублей).

Отдельно был определен победитель среди «новичков», ранее не сотрудничавших с Примсоцбанком. Так, в номинации «Лучший дебют» победу одержала Елена Рыбкина (награждена подарочной картой магазина «Иль де Ботэ» номиналом 5 000 рублей).

«Главным итогом прошлого года стало оживление рынка ипотечного кредитования. Мы показали достойные результаты работы в этом направлении, подтвердив статус одного из самых «ипотечных» банков России. Я искренне рад разделить наши успехи с риэлторами, отношения с которыми год от года только крепнут. Благодарю Вас за профессионализм и вклад в развитие ипотечного кредитования. Надеюсь на Ваше участие в аналогичном конкурсе 2011 года!», – подытожил Сергей Бабичев.