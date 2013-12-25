ВТБ в Республике Саха (Якутия) отчитался за 11 месяцев работы

Банк ВТБ в Республике Саха (Якутия) оценил результаты работы за 11 месяцев текущего года. По состоянию на 1 декабря кредитно-документарный портфель финансового учреждения достиг 3,5 млрд рублей, показав общий рост к началу 2013 года порядка 25%.

В структуре кредитно-документарного портфеля по основной отрасли отмечена положительная динамика. За 11 месяцев доля ведущей отрасли портфеля – транспорт, выросла на 9%. Одновременно ВТБ продолжает финансирование предприятий строительного комплекса, торговли, производственной и золотодобывающей отраслей, доли которых занимают значительное место в портфеле.

В целом за 11 месяцев 2013 года предприятия Якутии получили финансирование на общую сумму 1,3 млрд рублей, что на 60% выше аналогичного периода 2012 года. Из них клиентам среднего бизнеса выдано кредитов в размере 1 млрд рублей, это составляет 30% общего кредитного портфеля. При этом в структуре кредитного портфеля произошло увеличение доли малого и среднего сегмента бизнеса до 77%.

Активная работа велась Якутским офисом ВТБ на рынке гарантийного бизнеса. С января по ноябрь ВТБ выдал банковские гарантии на сумму 1,1 млрд рублей, что составило 125% от итога аналогичного периода 2012 года.

Не остался без внимания пассивный портфель банка. ВТБ постоянно работает над привлечением временно свободных денежных средств клиентов банка в депозиты. На 1 декабря 2013 года объем пассивного портфеля в Республике Саха (Якутия) вырос на 45% в сравнении с началом текущего года и составил более 1 млрд рублей. При этом ресурсы до востребования изменились в сторону увеличения на 306 млн рублей. Остается самым востребованным один из банковских продуктов - депозит «овернайт». Общий объем ресурсов, размещенных клиентами банка в депозиты «овернайт» за 11 месяцев 2013 года вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.