Россияне стали чувствовать себя более защищенными в финправах

За последний год, несмотря на кризис, гораздо больше россиян стали считать, что их права как потребителей финансовых услуг защищены. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финисследований, проведенного в партнерстве с «Финпотребсоюзом», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

О том, что их права как пользователей банковских, страховых и инвестиционных услуг защищены, заявили 37% респондентов. При этом 6% опрошенных заявили, что их права защищены полностью, и еще 31% - что «скорее защищены, чем нет». За год ситуация изменилась в лучшую сторону, констатируют авторы исследования. В 2014 году защищенными себя чувствовали только 28% респондентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.