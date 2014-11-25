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Сбербанк запустил новый продукт – финансирование аккредитивов в китайских юанях

25 Ноября 2014, 11:11 | Дальний Восток

Сбербанк первым среди российских банков запустил новый продукт – финансирование аккредитивов в китайских юанях (CNY). Это комплексная транзакция, в рамках которой был открыт целый ряд аккредитивов в китайских юанях по поручению одного из крупнейших корпоративных клиентов.

Важной особенностью данных сделок было привлечение постимпортного финансирования в CNY, что особенно актуально в существующих рыночных условиях. Реализация сделок в китайских юанях позволила клиенту не только удовлетворить текущие потребности в финансировании и расчетах, но и продолжить активное сотрудничество с китайскими поставщиками.

Аккредитив традиционно считается наиболее защищенной формой расчетов и удобным инструментом финансирования внешнеторговых сделок. Для покупателя это хорошая альтернатива авансовому платежу, здесь платежеспособность перед поставщиком гарантирована. Продавец, в свою очередь, получает уверенность своевременной оплаты отгруженного товара или оказанной услуги. При этом оба контрагента защищены от рисков, возникающих при работе с новыми партнерами.

Сбербанк использует все возможности для успешной реализации и финансирования внешнеторговых сделок своих клиентов, в том числе расширяя сотрудничество с финансовыми институтами Китая, стран Ближнего Востока, Южной Кореи и Сингапура.

«Мы отмечаем позитивную тенденцию укрепления партнерства с банками КНР, особенно после подписания ряда соглашений в рамках саммита АТЭС, которое прошло в ноябре этого года в Пекине. В настоящее время мы видим рост интереса российских компаний к расчетам в национальных валютах, в частности, в китайских юанях и конечно, в рублях, – подчеркивает Андрей ИВАНОВ, директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB. – Инструменты торгового финансирования Сбербанка позволяют клиентам осуществлять расчеты и получать финансирование в удобных для них валютах».

«Более 3 тысяч компаний–участников внешнеэкономической деятельности обслуживаются в Дальневосточном Сбербанке, причем наибольшие объемы торговых операций совершаются именно с Китаем, – отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Поэтому для дальневосточного бизнеса этот продукт будет особенно актуальным».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: юань  пекин  КНР  импорт  транзакции  сбербанк  АТЭС  ВЭД  финансирование  аккредитив 



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