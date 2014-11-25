Дальневосточники вышли на пик кредитной активности

Традиционно предновогодние пара месяцев - пик кредитной активности россиян, так как порадовать себя и близких подарками хочет каждый. Этот год не стал исключением: по данным ведущих игроков рынка, в ноябре уже наблюдается повышенный интерес приморцев к кредитными продуктам.

«С началом ноября мы уже отметили рост клиентской активности, - сообщил Александр ВЯЛКОВ, управляющий ВТБ24 в Приморском крае. - Банковские услуги особенно востребованы тогда, когда делаются покупки: перед или сразу после летнего отдыха, а также перед Новым годом. ВТБ24 абсолютно готов к дальнейшему увеличению потока клиентов: сотрудники банка приложат максимум усилий к тому, чтобы в канун Нового года наши клиенты могли воспользоваться продуктами и услугами ВТБ24 в комфортной для себя обстановке».

По словам Александра Вялкова, ноябрь и декабрь, предваряющие новогодние праздники, являются пиком активных продаж не только кредитных продуктов. Наибольший всплеск в конце года приходится на депозиты - только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов. Как правило, это связано с дополнительными доходами: бонусными выплатами, премиями и т.д.

Как отметили в Сбербанке, традиционно именно в декабре в банке выдается дальневосточникам наибольшее количество кредитов: люди планируют крупные покупки, организуют свой отдых на новогодние праздники и т.д. «Так, если по итогам 2013 года в среднем в месяц клиенты Дальневосточного банка оформляли порядка 18 тыс. потребительских кредитов, то в декабре прошлого года банк выдал 23,5 тыс. таких кредитов. Сейчас трудно сказать, насколько текущая экономическая ситуация отразится на предновогоднем спросе на потребительские кредиты, но в любом случае мы ожидаем увеличения числа обратившихся за кредитом клиентов по сравнению с ноябрем», - прокомментировала Наталья ЦЫКАЛ, куратор блока «Розничный бизнес» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

В то время как частные розничные банки стимулируют продажи кредитов всевозможными акциями и чисто «новогодними» кредитами, государственные банки привлекают клиентов за счет и без акций привлекательных условий.

Как отметила Наталья Цыкал, на данный момент в Сбербанке не планируется специального новогоднего предложения по потребительским кредитам: условия кредитования в крупнейшем банке страны достаточно привлекательны сами по себе. Но, безусловно, клиенты смогут ощутить атмосферу новогодних праздников, ведь планируются различные акции по другим продуктам банка для населения, добавила Наталья Цыкал.

ВТБ24 также, как правило, не проводит специальных предновогодних акций. Спрос на продукты банка в ноябре-декабре традиционно повышается, поэтому руководство ВТБ24 не видит смысла в дополнительном «предновогоднем» стимулировании спроса.

«Однако в конце года мы приготовили несколько интересных предложений для наших клиентов. Например, в рамках изменения прайсинга на кредиты наличными в октябре мы добавили дисконт за хорошую кредитную историю (1%), - отметил Александр Вялков. - Дисконт предоставляется клиентам из сегмента «открытый рынок» (то есть не имеющим зарплатных карт банка и не являющимся сотрудниками компаний-партнеров ВТБ24), имеющим хорошую кредитную историю в других банках».

Основной рост в этом сегменте кредитования населения обеспечивали в текущем году именно государственные игроки, отмечают аналитики. Суммарно составляющие теперь тройку лидеров Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк увеличили объем кредитов наличными на 8,6%, до 2,54 трлн рублей.

У госбанков, в отличие от специализированного ХКФ-банка, доля просрочки в портфеле гораздо ниже (2,4-6%) и есть дополнительные источники роста за счет надежных заемщиков. Так, стабильно низкий уровень просроченной задолженности по портфелю потребительского кредитования отмечают специалисты Дальневосточного Сбербанка.

«Скорринговая технология автоматизированного рассмотрения заявок «Кредитная фабрика» обеспечивает не только высокую скорость, но и необходимое качество кредитного портфеля, - прокомментировала Наталья Цыкал. - Значительное число наших клиентов составляют сотрудники организаций-участников зарплатного проекта и аккредитованных банком предприятий, что поддерживает качество кредитного портфеля на высоком уровне».

В ВТБ24 также не наблюдается существенного ухудшения качества кредитного портфеля. Наоборот, по ряду продуктов специалисты отмечают его улучшение. По словам Александра Вялкова, отчасти это связано с тем, что ВТБ24 был внимательным к своим заемщикам всегда, но в большей степени - наличием инструментов, позволяющих урегулировать ситуацию с просрочкой доступным для клиентов способом. Никто из заемщиков банка не застрахован от ухудшения финансового положения, и в таких случаях ВТБ24 видит необходимость поддержки своих клиентов.

Несмотря на некоторый предновогодний ажиотаж на рынке кредитования населения, платежная дисциплина в конце года и начале, как правило, не страдает. Многие клиенты рассчитывают на дополнительные доходы - «тринадцатые» зарплаты, дополнительные премии, - они покрывают выплаты по кредитам.

С учетом этого ВТБ24 проводит акцию «В новый год без долгов», то есть банк отменяет штрафные санкции при оплате даже части просрочки до 31 декабря 2014 года. «Это отличная возможность для наших клиентов, испытывающих временные трудности с исполнением кредитных обязательств и допустивших просрочку по платежам. Она позволяет урегулировать задолженность на специальных условиях, оставив финансовые сложности в старом году», - рассказал Александр Вялков.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.