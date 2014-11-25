Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточники вышли на пик кредитной активности
Традиционно предновогодние пара месяцев - пик кредитной активности россиян, так как порадовать себя и близких подарками хочет каждый. Этот год не стал исключением: по данным ведущих игроков рынка, в ноябре уже наблюдается повышенный интерес приморцев к кредитными продуктам.
«С началом ноября мы уже отметили рост клиентской активности, - сообщил Александр ВЯЛКОВ, управляющий ВТБ24 в Приморском крае. - Банковские услуги особенно востребованы тогда, когда делаются покупки: перед или сразу после летнего отдыха, а также перед Новым годом. ВТБ24 абсолютно готов к дальнейшему увеличению потока клиентов: сотрудники банка приложат максимум усилий к тому, чтобы в канун Нового года наши клиенты могли воспользоваться продуктами и услугами ВТБ24 в комфортной для себя обстановке».
По словам Александра Вялкова, ноябрь и декабрь, предваряющие новогодние праздники, являются пиком активных продаж не только кредитных продуктов. Наибольший всплеск в конце года приходится на депозиты - только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов. Как правило, это связано с дополнительными доходами: бонусными выплатами, премиями и т.д.
Как отметили в Сбербанке, традиционно именно в декабре в банке выдается дальневосточникам наибольшее количество кредитов: люди планируют крупные покупки, организуют свой отдых на новогодние праздники и т.д. «Так, если по итогам 2013 года в среднем в месяц клиенты Дальневосточного банка оформляли порядка 18 тыс. потребительских кредитов, то в декабре прошлого года банк выдал 23,5 тыс. таких кредитов. Сейчас трудно сказать, насколько текущая экономическая ситуация отразится на предновогоднем спросе на потребительские кредиты, но в любом случае мы ожидаем увеличения числа обратившихся за кредитом клиентов по сравнению с ноябрем», - прокомментировала Наталья ЦЫКАЛ, куратор блока «Розничный бизнес» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
В то время как частные розничные банки стимулируют продажи кредитов всевозможными акциями и чисто «новогодними» кредитами, государственные банки привлекают клиентов за счет и без акций привлекательных условий.
Как отметила Наталья Цыкал, на данный момент в Сбербанке не планируется специального новогоднего предложения по потребительским кредитам: условия кредитования в крупнейшем банке страны достаточно привлекательны сами по себе. Но, безусловно, клиенты смогут ощутить атмосферу новогодних праздников, ведь планируются различные акции по другим продуктам банка для населения, добавила Наталья Цыкал.
ВТБ24 также, как правило, не проводит специальных предновогодних акций. Спрос на продукты банка в ноябре-декабре традиционно повышается, поэтому руководство ВТБ24 не видит смысла в дополнительном «предновогоднем» стимулировании спроса.
«Однако в конце года мы приготовили несколько интересных предложений для наших клиентов. Например, в рамках изменения прайсинга на кредиты наличными в октябре мы добавили дисконт за хорошую кредитную историю (1%), - отметил Александр Вялков. - Дисконт предоставляется клиентам из сегмента «открытый рынок» (то есть не имеющим зарплатных карт банка и не являющимся сотрудниками компаний-партнеров ВТБ24), имеющим хорошую кредитную историю в других банках».
Основной рост в этом сегменте кредитования населения обеспечивали в текущем году именно государственные игроки, отмечают аналитики. Суммарно составляющие теперь тройку лидеров Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк увеличили объем кредитов наличными на 8,6%, до 2,54 трлн рублей.
У госбанков, в отличие от специализированного ХКФ-банка, доля просрочки в портфеле гораздо ниже (2,4-6%) и есть дополнительные источники роста за счет надежных заемщиков. Так, стабильно низкий уровень просроченной задолженности по портфелю потребительского кредитования отмечают специалисты Дальневосточного Сбербанка.
«Скорринговая технология автоматизированного рассмотрения заявок «Кредитная фабрика» обеспечивает не только высокую скорость, но и необходимое качество кредитного портфеля, - прокомментировала Наталья Цыкал. - Значительное число наших клиентов составляют сотрудники организаций-участников зарплатного проекта и аккредитованных банком предприятий, что поддерживает качество кредитного портфеля на высоком уровне».
В ВТБ24 также не наблюдается существенного ухудшения качества кредитного портфеля. Наоборот, по ряду продуктов специалисты отмечают его улучшение. По словам Александра Вялкова, отчасти это связано с тем, что ВТБ24 был внимательным к своим заемщикам всегда, но в большей степени - наличием инструментов, позволяющих урегулировать ситуацию с просрочкой доступным для клиентов способом. Никто из заемщиков банка не застрахован от ухудшения финансового положения, и в таких случаях ВТБ24 видит необходимость поддержки своих клиентов.
Несмотря на некоторый предновогодний ажиотаж на рынке кредитования населения, платежная дисциплина в конце года и начале, как правило, не страдает. Многие клиенты рассчитывают на дополнительные доходы - «тринадцатые» зарплаты, дополнительные премии, - они покрывают выплаты по кредитам.
С учетом этого ВТБ24 проводит акцию «В новый год без долгов», то есть банк отменяет штрафные санкции при оплате даже части просрочки до 31 декабря 2014 года. «Это отличная возможность для наших клиентов, испытывающих временные трудности с исполнением кредитных обязательств и допустивших просрочку по платежам. Она позволяет урегулировать задолженность на специальных условиях, оставив финансовые сложности в старом году», - рассказал Александр Вялков.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
А можно кредит взять и не отдовать???:) Хочу взять 1000000 и забыть про банк!!