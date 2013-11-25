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Камчатский край не выполняет свои обязанности по защите леса
На Камчатке площадь лесов — 44 млн га. В 2011 и 2012 годах на исполнение полномочий в области лесных отношений из федерального бюджета региону было выделено 300 млн. Но это, по сообщению Счетной Палаты, не помогло достичь поставленных целей.
"В свою очередь, объем доходов федерального бюджета от использования лесов в 2012 году по сравнению с 2011 годом в Камчатском крае уменьшился на 2%, до 45,4 млн рублей. Недоимка по поступлению в консолидированный бюджет платы за использование лесов по состоянию на 1 января 2013 году в Камчатском крае — 22%", — сообщили аудиторы.
На территории Камчатского края сумма ущерба от незаконных рубок в 2012-м увеличилась в 14 раз по сравнению с 2011-м — до 23,3 млн рублей. Возмещено лишь 3%. Кроме того, как передает Росбалт, в ходе проверки выявлены факты нарушений региональными властями Бюджетного, Гражданского, Лесного кодексов и других федеральных законов и нормативных правовых актов.
По результатам проверки Счетная палата направила представления Министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому, руководителю Рослесхоза Владимиру Лебедеву, губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в обе палаты Федерального собрания РФ.
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