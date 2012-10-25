Объем кредитования малого бизнеса НОМОС-БАНКа достиг 36,5 млрд рублей

Объем кредитования предприятий малого бизнеса Группы НОМОС-БАНКа по состоянию на 30 июня 2012 года составил 36,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 22,1 % (на 31 декабря 2011 года - 29,9 млрд рублей).

«В 2012 году малый бизнес банка продолжил успешно развиваться как эффективное направление со стабильно растущей прибылью. Выстроенная модель развития малого бизнеса позволила достичь результатов, которые значимы для банка в целом. В настоящее время линейка продуктов и программ для малого бизнеса удовлетворяет спрос и потребности самых разных предпринимателей и доступна клиентам во всех ключевых регионах присутствия Группы», - отметил директор департамента по работе с малым бизнесом НОМОС-БАНКа Роман ЛЕСОХИН.

Малый бизнес продолжает оставаться одним из быстрорастущих сегментов бизнеса Группы. Доля кредитов этого сегмента в кредитном портфеле НОМОС-БАНКа на 30 июня 2012 года составила 7,2%.

Операционный доход до вычета резервов под обесценение активов в сегменте «малый бизнес» за анализируемый период составил 2,2 млрд рублей или 10% от совокупного показателя по четырем ключевым бизнес-сегментам Группы.

Чистая прибыль за первое полугодие 2012 года составила 0,6 млрд рублей и увеличилась на 8,3% по сравнению с первым полугодием 2011 года. По состоянию на 30 июня 2012 года НОМОС-БАНК обслуживал около 80 100 клиентов малого бизнеса.

Группа НОМОС-БАНКа занимает 8-е место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2-е место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2012 года составили 699,3 млрд рублей, собственный капитал - 84,3 млрд рублей.

Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 30 июня 2012 года насчитывала 296 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.

Надежда Котлярова, «Золотой Рог».