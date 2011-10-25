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Пришло время забыть о курсе доллара
Доллар снова добрался до отметки в 31 рубль. Есть ли поводы для волнения? Ни падение рубля в предыдущие месяцы, ни его восстановление в последнюю неделю не имеют, по большому счету, внутренних причин, а вызваны в основном внешними факторами.
Сначала, на фоне значительного сжатия долларовой ликвидности в мире и опасений коллапса европейской банковской системы, в инвестиционном сообществе наблюдалось значительное падение аппетита к риску, следствием чего стал уход в наличные. Такая ситуация еще описывается выражением "cash is king". Котировки рубля весело падали вместе с другими валютами стран с переходной экономикой, причем, например, турецкая лира и польский злотый упали даже сильнее. Но вот у европейских лидеров, наконец, возникло ощущение необходимости начать что-то делать, и в мир если и не вернулась уверенность в завтрашнем дне, то, по крайней мере, из него исчезло ощущение наступающего апокалипсиса. Вследствие чего и получился разворот курса рубля.
На сегодняшний день мировая финансовая система находится в настолько плачевном состоянии, что стоит ожидать повторения паники, сопровождающейся ощущением конца света, возможно, уже в этом году. После чего будут новые волны оптимизма и снова паники. Это замкнутый круг: так будет продолжаться до тех пор, пока западными правительствами и центральными банками не будут приняты решения о монетизации долга государств и домохозяйств и о рекапитализации банков. Все это, по-видимому, за счет денежной эмиссии. Такие решения неизбежно будут приниматься, поскольку иначе развитые страны попадут в так называемую ловушку "японизации", когда банковская система вроде бы жива, но нет ни капитала, ни аппетита к риску, следовательно, экономика не растет.
Для нас это означает одно - денег в мире много, стоят они дешево, деваться им, кроме как в страны БРИКС, особенно некуда, поэтому на нашей улице снова будет праздник и рубль будет устойчиво укрепляться.
Но до этого светлого будущего еще надо дожить. Это будет легче сделать, если начать с того, чтобы задать себе простой вопрос: а мне лично какое дело до того, стоит доллар 27 рублей или 32? Российская экономика в значительной степени дедолларизована, подавляющее большинство населения получает доходы в рублях, да и в магазинах давно не видно ценников в пресловутых у.е. Даже в таком импортоориентированном сегменте, как торговля автомобилями, и то не меняли ценников в связи с падением курса рубля. В реальности цены определяются конъюнктурой розничного рынка, и дилеры не спешат компенсировать свои потери от колебаний валютного курса за счет потребителя.
Значительно больше, чем курсообразование на валютном рынке, нас должны интересовать такие показатели, как инфляция, ставки кредитов и депозитов. Все это, конечно, связано с курсом рубля, но уже далеко не напрямую. И наш регулятор - Банк России - пытается минимизировать зависимость внутренних индикаторов от внешних факторов. Поэтому мое предложение - поберечь свои нервы и меньше следить за валютным рынком - как за ним не особенно следят американцы, европейцы, японцы и многие другие.
Алексей МОИСЕЕВ.
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