Активы Номос-Региобанка достигли 17,2 млрд рублей

По результатам 6 месяцев 2012 года чистая прибыль НОМОС-РЕГИОБАНКа составила 208,9 млн рублей. Чистый процентный доход составил 523 млн рублей, демонстрируя рост на 31% по сравнению с I полугодием 2011 года.

Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2012 года увеличился на 2% по сравнению с первым полугодием 2011 и составил 158 млн рублей.

Активы банка по состоянию на 1 июля 2012 года достигли 17,2 млрд рублей. Структура активов банка существенно не изменилась. Ключевым направлением деятельности банка является кредитование. Объем чистой задолженности по ссудам, выданным клиентам, увеличился на 7% по сравнению с 31 декабря 2011 года и составил 9,02 млрд рублей. Наиболее динамичный рост (8%) продемонстрировал портфель кредитов, выданных физическим лицам, в том числе по потребительским кредитам рост составил 23%, а по кредитным картам - 26%.

Норматив «показатель достаточности капитала» в соответствии с требованиями Банка России составил 15,84%, что в 1,5 раза выше законодательно установленного минимума лимита. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности стабильны и превышают установленные предельные значения (Н2 = 43,24%; Н3 = 69,78%).

«Дальневосточный капитал».