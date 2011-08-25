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Райффайзенбанк приглашает на онлайн-конференцию «Мультиканальный банкинг: на пороге будущего»
30 августа с 11.00 до 14.00 по московскому времени на сайте Райффайзенбанка начальник отдела развития альтернативных каналов продаж ЗАО «Райффайзенбанк» Татьяна Белозёрова проведет онлайн-конференцию «Мультиканальный банкинг: на пороге будущего».
Вопрос, который предлагается обсудить в рамках онлайн-конференции: как будут развиваться альтернативные каналы предоставления банковских услуг (интернет-банк, мобильный банк, sms-банк, сети банкоматов и терминалов самообслуживания, call-center), в то время как банковские отделения еще сохраняют свою значимость для клиентов?
Потенциал развития банковских отделений в нашей стране еще не исчерпан: их количество может вырасти в полтора раза. По оценкам экспертов, в России на сегодняшний день 193 офиса на 1 млн человек (в Европе - 475).
При этом до европейского покрытия наращивать банковские сети в нашей стране уже не имеет смысла, поскольку альтернативные каналы развиваются очень активно. Чтобы изучить поведенческие модели пользователей онлайн-услуг банка, был проведен опрос. Более 1200 респондентов, принявших участие в глубинном исследовании, ответили на многие вопросы, волнующие как самих банкиров, так и клиентов банков.
Например, практически все клиенты Райффайзенбанка знают о существовании интернет-банка Raiffeisen CONNECT (R-CONNECT) - 96% опрошенных респондентов это подтверждают, но лишь 63% пользуются этим сервисом. Почему?
О работе Raiffeisen Mobile знают 87% респондентов, а пользуются 79%. С чем традиционно связаны опасения клиентов? Какие барьеры надо преодолеть потребителям, чтобы пользоваться онлайн доступом к банковским услугам?
Попасть в раздел конференции можно по ссылке http://www.raiffeisen.ru/about/pr/conference/
Вы можете заранее - уже сейчас - оставлять свои вопросы на страничке конференции, ни один из них не останется без ответа. Для участия регистрация не требуется.
Досье: ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2011 года. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
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