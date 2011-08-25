Райффайзенбанк приглашает на онлайн-конференцию «Мультиканальный банкинг: на пороге будущего»

30 августа с 11.00 до 14.00 по московскому времени на сайте Райффайзенбанка начальник отдела развития альтернативных каналов продаж ЗАО «Райффайзенбанк» Татьяна Белозёрова проведет онлайн-конференцию «Мультиканальный банкинг: на пороге будущего».

Вопрос, который предлагается обсудить в рамках онлайн-конференции: как будут развиваться альтернативные каналы предоставления банковских услуг (интернет-банк, мобильный банк, sms-банк, сети банкоматов и терминалов самообслуживания, call-center), в то время как банковские отделения еще сохраняют свою значимость для клиентов?

Потенциал развития банковских отделений в нашей стране еще не исчерпан: их количество может вырасти в полтора раза. По оценкам экспертов, в России на сегодняшний день 193 офиса на 1 млн человек (в Европе - 475).

При этом до европейского покрытия наращивать банковские сети в нашей стране уже не имеет смысла, поскольку альтернативные каналы развиваются очень активно. Чтобы изучить поведенческие модели пользователей онлайн-услуг банка, был проведен опрос. Более 1200 респондентов, принявших участие в глубинном исследовании, ответили на многие вопросы, волнующие как самих банкиров, так и клиентов банков.

Например, практически все клиенты Райффайзенбанка знают о существовании интернет-банка Raiffeisen CONNECT (R-CONNECT) - 96% опрошенных респондентов это подтверждают, но лишь 63% пользуются этим сервисом. Почему?

О работе Raiffeisen Mobile знают 87% респондентов, а пользуются 79%. С чем традиционно связаны опасения клиентов? Какие барьеры надо преодолеть потребителям, чтобы пользоваться онлайн доступом к банковским услугам?

Попасть в раздел конференции можно по ссылке http://www.raiffeisen.ru/about/pr/conference/

Вы можете заранее - уже сейчас - оставлять свои вопросы на страничке конференции, ни один из них не останется без ответа. Для участия регистрация не требуется.