Минфин дает добро иностранцам

Минфин РФ предложил увеличить размер квоты участия иностранных инвесторов в совокупном капитале российских страховщиков вдвое - с 25% до 50%, говорится в проекте изменений к закону об организации страхового дела, размещенном на сайте ведомства.

Новые уровни минимального размера уставного капитала вводятся законом об организации страхового дела с 1 января 2012 года.