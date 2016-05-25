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Фондовые рынки АТР завершили торги в минусе
Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов во вторник вслед за снижением цен на различные сырьевые товары и укреплением иены на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Несмотря на отрицательную динамику большинства рынков, многие инвесторы по-прежнему не верят в то, что ФРС поднимет процентную ставку на июньском заседании.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, до 124,99 пункта.
Японский Nikkei 225 по итогам сессии 24 мая опустился на 0,9%, как и более широкий индекс Topix; австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,8%.
Вместе с тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, индийский Sensex - 0,3%.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харпер заявил накануне, что допускает два или даже три повышения ставки до конца текущего года при условии, что статданные будут указывать на укрепление американской экономики. "Я легко могу представить себе два или три повышения ставки в оставшееся до конца года время, - сказал он. - Если новые статданные не будут соответствовать моему видению укрепляющееся экономики, то я готов взять паузу, но в обратном случае подъем ставки в июне представляется мне оправданным".
Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании в 32%, в июле - уже в 54%.
Цены акций китайских горнорудных и металлургических компаний Jiangxi Copper Co. и Angang Steel Co. упали более чем на 2% на торгах в Шанхае, бумаги Yanzhou Coal Mining Co. подешевели на 3,1%.
Японская Kobe Steel сократила капитализацию на 3,9%.
По данным Metal Bulletin, железная руда подешевела в понедельник на 6,7%, до $51,22 за тонну. Во вторник фьючерсы на железную руду снизились на 3,1%, на сталь - на 2,3%, в обоих случаях - до минимума с 29 февраля. "Спекулятивная игра на рынке черных металлов закончилась", - считает главный экономист Reorient Financial Markets Стив Ван.
Индикаторы энергетических, сырьевых и телекоммуникационных компаний Китая, входящих в расчет индекса CSI 300, опустились более чем на 1,3%.
Акции японских компаний упали второй день подряд вслед за укреплением иены, больше всего пострадали компании-экспортеры, особенно производители бытовой техники и автомобилей. Котировки ценных бумаг Toyota Motor Corp. опустились во вторник на 1,4%, Mazda Motor Corp. - на 3,1%, Toshiba Corp. - на 3,5%.
Рыночная стоимость производителя автокомпонентов Calsonic Kansei Corp. рухнула на 8,6% на торгах в Токио после того, как газета Nikkei сообщила, что Nissan Motor Co. выйдет из капитала компании, продав пакет акций за более чем 100 млрд иен ($910 млн).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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