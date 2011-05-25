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Черный вторник в Белоруссии
После объявления о девальвации по отношению к доллару белорусский рубль рухнул на 56%. Примерно столько же он потерял к российскому рублю и евро. Этим же утром в Белоруссии резко подскочила и цена автомобильного топлива. Почти на четверть.
Цены на белорусских заправках, как и было обещано, в ноль часов поползли вверх. Литр 92-го бензина стал дороже почти на 20%, 95-го на 16. Стоимость дизеля выросла почти на 24%. Бензин и дизтопливо в Белоруссии в этом году подорожали уже в четвертый раз. Но это повышение цен стало рекордным. Раньше госконцерн "Белнефтехим" не поднимал планку выше 10%.
Очереди на заправках в понедельник, 23 мая, растянулись на сотни метров вдоль трасс ведущих к АЗС. Автолюбители заполняли не только полные баки, но и привезенные канистры.
Новость о повышение цен на автомобильное топливо пришла одновременно с сообщением о обвале курса белорусского рубля. Слухи, которые страна обсуждала в течение последних двух месяцев, превратились в реальность.
По белорусскому телевидению сообщили: "Правление национального банка Белоруссии решило установить 24 мая официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам: 4930 белорусских рублей за 1 доллар США, 6914,82 за один евро, 173, 95 белорусского рубля за российский рубль. Данные решения приняты для стабилизации ситуации на валютном рынке".
Объявление о девальвации рубля на Белорусском телевидении прозвучало, как рядовая новость. Между тем, чуть больше месяца назад президент Лукашенко уверял журналистов, что причин для беспокойства нет. Штурмуя обменники, люди сами создают себе проблемы
О том, что девальвации не будет, говорил в марте председатель правления нацбанка Белоруссии Петр Прокопович.
"Пока я являюсь председателем правления, никакой разовой девальвации одномоментной никогда не будет. Даже 5% никогда не будет у нас разовой девальвации", - заявлял он в эфире Белорусского телевидения 17 марта.
Через два месяца после этого заявления Нацбанк девальвировал рубль в среднем почти на 55%. Обменные пункты с марта работали в одностороннем режиме, валюту только покупали. Многие обменники в настоящий момент официально не закрываются, но продавать ничего не спешат.
"Валюта в банках, насколько я знаю, вообще есть, конечно, просто все сидят и ждут, ее выставлять или нет. А на сегодняшний день я не думаю, что они все начнут эту валюту выставлять, они подождут еще день-два, неделю и прочее, - говорит экономист Леонид Заико. - Если курс прыгнул от трех тысяч до пяти, почему бы не подождать, когда он до 10 прыгнет".
В белорусских магазинах тем временем стало заметно меньше товаров. В репортажах местного телевидение на ситуацию смотрят оптимистично.
"Такая ситуация безусловно идет на пользу отечественной торговли. И руководство многих предприятий не скрывает, что если события и дальше будут развиваться по схожему сценарию, то они в ближайшее время рассчитаются по всем кредитам", - заявили в эфире Белорусского телевидения 23 мая.
Принесет ли такой ажиотаж выгоду местным предпринимателям, большой вопрос. Исчезновение товаров с прилавков пришло одновременно со слухами о девальвации. Цены выросли, а рубли в кошельках белорусских покупателей стоят теперь намного меньше, сообщает 1tv.ru.
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