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Акцию автолизинга "Соберите свой автопарк" проводит Сбербанк
Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» проводят акцию «Соберите свой автопарк», в рамках которой предлагают компаниям крупного и среднего бизнеса специальные условия приобретения легковых и грузовых автомобилей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Специальные условия действуют в категориях «Авто для руководителя» - на модели марок Audi, BMW, Mercedes, Land Rover; «Авто для сотрудников/торговых представителей» - Hyundai, Ford, KIA, Renault, Nissan; «Транспорт для бизнеса» - ГАЗ, LADA, КАМАЗ, Volvo (грузовые автомобили), Mercedes (грузовые автомобили), FIAT. Каждого клиента обслуживает персональный менеджер.
«Спецпредложение позволяет приобретать популярные модели автомобилей для бизнеса со сниженными процентными ставками, – отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. – Решение по заявке принимается в течение восьми рабочих часов. При этом клиент может получить как скидки от автопроизводителей, так и льготы по программе субсидирования автолизинга от Минпромторга РФ».
Акция «Соберите свой автопарк» доступна во всех в офисах компании «Сбербанк Лизинг» и в отделениях Сбербанка, обслуживающих корпоративных клиентов, в регионах присутствия АО «Сбербанк Лизинг». Акция действует до конца 2016 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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