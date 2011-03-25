Как оформить кредит с максимальной выгодой

Каждый банк или кредитное общество, предлагая свои услуги, преследует цель максимально завысить свою выгоду. Но наша цель - сделать этот кредит выгодным для нас. Для этого мы рассмотрим все выгодные и невыгодные стороны каждого из условий кредита и, исходя из этого, выберем для себя подходящий.

Прежде всего, следует рассмотреть предложения как можно большего количества банков. Сразу обратите внимание на договор. Очень часто банки берут дополнительную комиссию за открытие кредитного договора или каждый раз при оплате процента за так называемое расчетно-кассовое обслуживание. В результате процентная ставка может значительно увеличиться. Например, если комиссия за ведение счета составит 0,5%, то в год выходит дополнительных 6%.

Следующее, на что следует обратить внимание, - это штрафы. Тут фантазии банков нет границ. Это может быть штрафная санкция за несвоевременную уплату кредита, и в то же время - за досрочное погашение кредита. Некоторые банки даже умудряются выставлять требования об уведомлении их о смене места жительства, взятии кредита в другом банке и т. д. И в случае несвоевременного предупреждения вы «обязаны» будете заплатить штраф. Обязательно обратите внимание на ссылки в договоре на дополнительные соглашения или внутренние положения, которые могут нести в себе скрытую информацию о дополнительных комиссиях или штрафах.

Вообще, как правило, крупные банки имеют много положительных отзывов. Дело в том, что лидеры рынка получают выгоду за счет больших оборотов и потому могут вам предоставить более выгодные условия для сотрудничества: маленькие комиссии, низкие проценты и т. п. Если вы оформляете ипотеку, то довольно выгодные условия вам могут предоставить ипотечные банки. Так как это их основной источник дохода, то они готовы идти навстречу своему клиенту, снижая свои требования. Например, один из известных банков убрал требование об обязательном страховании жизни, которое тоже стоит немалых денег.

Итак, оформление любого кредита начинается с внесения первоначального взноса. Нетрудно определить, что чем больше первоначальный взнос, тем меньше вам придется платить процентов. Почему? Потому что чем больше вы внесете изначально сумму, тем меньше останется сумма, на которую будет начисляться процент. Следующим важным пунктом является срок кредита. Чем меньший срок кредита, тем соответственно меньше вы заплатите процентов. Но это, конечно, очень сильно зависит от ваших настоящих и будущих финансовых возможностей.

Отдельного внимания заслуживает процентная ставка. Как известно, ставки делятся на простые и сложные. Очень важно обратить внимание, по какой процентной ставке банк собирается вам насчитывать кредит. Ведь размер ставки - это еще далеко не показатель. Важно, по какому методу она будет начислена. Плюс к этому в договоре может фигурировать реальная или номинальная ставка. Нам, конечно, больше подойдет реальная ставка, так как она рассчитывается без учета инфляции. А вот если в договоре будет стоять номинальная, то стоит задуматься, прежде чем подписывать договор с такими условиями, особенно если он долгосрочный. Существует еще масса классификаций процентных ставок: фиксированная и плавающая, базовая и договорная, периодическая и эффективная и т. п. Чтобы во всем разобраться, нужно иметь много знаний или много времени. Правильным будет попросить вашего экономиста-консультанта сделать конкретный расчет по вашему кредиту и затем выбрать наиболее выгодный для вас вариант.

Немаловажным моментом является валюта кредита. Многие считают, что кредит в валюте, например в долларах или евро, дешевле, чем в рублях, так как процентная ставка ниже. Но этот факт может оказаться для вас ловушкой. Прежде всего нужно учитывать, в какой валюте вы получаете доход. Если это рубли, то экономисты не рекомендуют брать кредит в долларовом эквиваленте. Некоторые специалисты считают, что кредит выгодней брать в валюте, которая идет на спад. На сегодняшний день это доллар. Но опять-таки, если вы оформляете кредит на десять лет и более, то неизвестно, какая ситуация сложится в дальнейшем на валютном рынке. Если же это кредит не долгосрочный, то при значительной разнице в кредитной ставке можно решиться на кредит в долларах.