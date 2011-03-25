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Пенсионеров нужно поделить на молодых и старых
Новый вариант реформирования пенсионной системы РФ предложили эксперты Института Гайдара в рамках Гайдаровского форума-2011. Экономисты предложили альтернативу идее Минэкономразвития об отмене накопительной части пенсий. По «гайдаровской» версии, пенсионеров нужно поделить на «молодых» и «старых». Первые будут получать более высокую пенсию, а вторым меньшие выплаты обещают компенсировать усиленным медицинским обеспечением.
Сейчас на выплату пенсий идет почти каждый десятый заработанный в стране рубль. В то же время средний коэффициент замещения (38%) существенно ниже средних показателей для развитых (53%) и развивающихся рынков (52%). Получается, что пенсионные расходы большие, а пенсии все равно маленькие.
Эксперты уверены, что решить пенсионную проблему возможно не только поисками дополнительных источников финансирования, но и повышением эффективности расходования средств. Причем последнее нужно делать исходя из «объективных потребностей жизненного цикла людей старших возрастов», приводит РБК Daily проект института ГАЙДАРА. При планировании обязательств пенсионной системы эксперты предлагают учитывать меняющиеся в процессе старения потребности пожилого человека. В первое послепенсионное десятилетие акцент будет делаться на компенсацию утраченного заработка, а потом - на медицинское и социальное обеспечение. То есть для «молодых» пенсионеров основным критерием будет наибольший коэффициент замещения - около 40% от предпенсионной зарплаты.
«У людей более старших возрастных категорий совершенно другие потребности, у них больше рисков по системе здравоохранения. Для них нужно ориентирование прежде всего на систему медстрахования и соцобеспечения, а коэффициент замещения отходит на второй план. То есть деньгами они получат меньше, а в плане медицинских и социальных услуг больше», - убежден руководитель научного направления Института Гайдара Владимир НАЗАРОВ. «Это большое социальное завоевание, поскольку сейчас мы прогнозируем, что в случае инерционного сценария к 2020 году коэффициент замещения свернется до 25%», - беспокоится экономист.
Дефицит Пенсионного фонда эксперты предлагают закрывать постепенной приватизацией госактивов. Это может снизить страховую нагрузку на фонд оплаты труда при неувеличении бюджетных трансфертов. При этом возможна развилка: в первом сценарии доходы от приватизации в размере 0,25% ВВП расходуются на финансирование пенсионной системы ежегодно до 2035 года. Во втором - расходование средств производится с учетом существующего дефицита.
Ранее вице-премьер Алексей КУДРИН заявлял, что в 2011 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России составит 1 триллион рублей - несмотря на повышение социальных налогов с января. По мнению Кудрина, это неизбежно приведет к увеличению пенсионного возраста. «Это неизбежно приведет к тому, что пенсионный возраст будет увеличен. Это даже трудно обсуждать. Когда мы это решим - через год, через два, через пять - это не так важно сейчас, но это придется сделать», - отмечал глава Минфина.
В 2011 году доходы Пенсионного фонда РФ без учета межбюджетных трансфертов составили около 2,4 триллионов рублей. Из них почти 712 миллиардов рублей, или 23 миллиарда долларов, останутся невостребованными в бюджете фонда.
Невостребованность определяется естественной убылью тех, кто вносит эти средства, - до наступления времени выплат. В Институте демографии Высшей школы экономики ранее подсчитали: из каждых 100 мужчин и 100 женщин, доживших до 20 лет, не доживают до 55 лет примерно 30 мужчин и 10 женщин. До 60 лет не доживают 39 мужчин и 14 женщин из ста. А до 65 лет - 50 мужчин и 20 женщин из ста. То есть оба варианта пенсионной реформы - и «правительственный», и от Института Гайдара предполагают значительную экономию средств ПФР. Либо за счет повышения пенсионного возраста, либо путем дифференцирования пенсионеров на «старых» и «молодых».
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