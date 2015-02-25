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АТБ отвечает всем критериям для размещения пенсионных средств
Центральный банк РФ обновил и расширил до 95-ти список банков, которые отвечают требованиям для размещения средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, пишет деловая газета "Золотой Рог". В том числе в список включен Азиатско-Тихоокеанский Банк.
АТБ полностью соответствует критериям, определенным для вхождения в этот перечень: наличие генеральной лицензии Банка России, размер капитала не менее 5 млрд рублей на последнюю отчетную дату, отсутствие запрета регулятора на привлечение вкладов и открытие счетов физлиц.
Список банков утвержден в связи с вступлением в силу 9 февраля положения Банка России об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.
В этом положении установлено, что кредитная организация, в которую могут быть переданы пенсионные накопления, должна иметь банковскую лицензию, собственные средства не менее 5 млрд рублей по состоянию на последнюю отчетную дату, а также рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ. Кроме того, у банка не должно быть запрета на привлечение кредитной организацией во вклады денежных средств физлиц и на открытие счетов физических лиц.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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