www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.4 р. 100 JPY: 58.68 р.
EUR: 76.21 р. 10 CNY: 95.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

АТБ отвечает всем критериям для размещения пенсионных средств

25 Февраля 2015, 10:30 | Дальний Восток

Центральный банк РФ обновил и расширил до 95-ти список банков, которые отвечают требованиям для размещения средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, пишет деловая газета "Золотой Рог". В том числе в список включен Азиатско-Тихоокеанский Банк.

АТБ полностью соответствует критериям, определенным для вхождения в этот перечень: наличие генеральной лицензии Банка России, размер капитала не менее 5 млрд рублей на последнюю отчетную дату, отсутствие запрета регулятора на привлечение вкладов и открытие счетов физлиц.

Список банков утвержден в связи с вступлением в силу 9 февраля положения Банка России об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

В этом положении установлено, что кредитная организация, в которую могут быть переданы пенсионные накопления, должна иметь банковскую лицензию, собственные средства не менее 5 млрд рублей по состоянию на последнюю отчетную дату, а также рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ. Кроме того, у банка не должно быть запрета на привлечение кредитной организацией во вклады денежных средств физлиц и на открытие счетов физических лиц.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: пенсии  АТБ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru