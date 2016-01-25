Банковскую карту Дальнего Востока перекроило вдоль и поперек

Банки Дальнего Востока пережили год консолидации и санации

Ушедший 2015 год для банковской системы стал годом адаптации к новым условиям ведения бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Такая необходимость была вызвана как кризисными явлениями в экономике и внешними факторами, так и действиями регулятора. Кроме того, банковская карта Дальнего Востока претерпела некоторые изменения: вместе с уходом ряда игроков на рынок зашли крупные кредитные организации, что свидетельствует о пусть и отдаленных, но перспективах региона.

Замедление темпов роста экономики в 2015 году перешло в рецессию, и банки это сразу почувствовали: стало ухудшаться качество активов, проблемы появились даже у крупного бизнеса, не говоря о розничном сегменте. Важной темой для многих кредитных организаций стал вопрос о вхождении в список системообразующих банков, что позволило им получить докапитализацию. «Золотой Рог» предложил руководству банков, представленных на Дальнем Востоке, поделиться своим мнением о достижениях банковской сферы в 2015 году, о тенденциях ушедшего года, а также рассказать о перспективах года наступившего.

Михаил ОСЕЕВСКИЙ, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

- Важной темой 2015 года была цена заемных ресурсов. К концу года уровень ставок, который сложился в районе 11, 12, 13 процентов годовых, позволил предприятиям вернуться к планам развития, реализовывать большое количество проектов.

С середины года восстановился спрос на инвестиционное кредитование. Также активно развиваются транзакционные продукты - в частности, ВТБ ввел ряд новых продуктов в области расчетного обслуживания, гарантийных операций, существующие продукты постоянно совершенствуются - это тренд всего банковского рынка сегодня.

Важным результатом года является адаптация регионального бизнеса к новым экономическим реалиям. В непростых условиях предприятия среднего бизнеса сохранили свою активность: гибкость данного сегмента позволила быстро принять решения и перестроить производство.

Еще один тренд года - активизация развития урбанистической инфраструктуры.

В регионах набирают темп проекты по модели государственно-частного партнерства. Для ВТБ это одно из перспективных направлений, сегодня банк обсуждает целый ряд проектов в области инженерной инфраструктуры в регионах.

Алексей БЕЛОКОПЫТОВ, управляющий Дальневосточным филиалом ПАО «Промсвязьбанк»:

- Деловая активность бизнеса ускорила падение. Население урезает расходы. Быстрыми темпами снижаются продажи малого и среднего бизнеса. Прибыль компаний сокращается. Таковы результаты среза Индекса RSBI Промсвязьбанка и «Опоры России» в III квартале 2015 года. Аналитики отмечают, что предприниматели обычно быстро адаптируются к новым экономическим условиям. Однако пока рассчитывать на улучшение ситуации не приходится. Отсутствие собственных и заемных ресурсов уже заставило бизнес экономить на персонале.

Ситуация с получением кредитов по-прежнему оценивается малым и средним бизнесом как сложная. «Индекс Опоры RSBI» фиксирует компонент «доступность финансирования» на уровне 41,4 пункта. Стабилизация ситуации со ставками по кредитам и их снижение улучшили значение этой компоненты. Однако на доступность кредитов оказывает влияние не только ставка, но и факторы, связанные с ужесточением требований банков к заемщикам. По опросам, лишь 10% из числа компаний МСБ взяли кредиты в III кв. 2015 года, это выше, чем в начале года, но значительно ниже, чем год назад, когда таких было 24%.

Уменьшение объемов финансирования МСБ стало ключевой тенденцией на рынке кредитования, так как кризисные явления особенно сильно отразились на этом сегменте. Товарооборот, выручка, прибыль, а следовательно, и способность качественно обслуживать долг у субъектов МСБ снижаются. Негативно отразилась также значительно возросшая стоимость кредитных ресурсов. Большинство заемщиков находится в сложной ситуации, когда прибыль резко снижается. Они просто не могут себе позволить обслуживать большие кредиты, откладывают реализацию масштабных затратных проектов. Поэтому предприниматели сегодня не столько привлекают новые заемные средства, сколько стремятся погасить уже существующие кредиты.

Исходя из практики возникновения просроченной задолженности, банки при работе с сегментом МСБ стали выделять приоритетные отрасли и отрасли, по которым риски при кредитовании повышены. К наиболее привлекательным заемщикам можно отнести предприятия, реализующие товары и услуги для массового рынка без отсрочки платежа, производство экспортной и импортозамещающей продукции. В числе наиболее проблемных отраслей - туризм, пострадавший на фоне девальвации рубля, гостиничный бизнес, торговля в премиум-сегменте, а также компании со значительной долей импортной составляющей в структуре себестоимости.

Очень важно, что в 2015 году ЦБ РФ официально признал Промсвязьбанк системно значимым банком.

В 2015 г. мы продолжили практику по привлечению новых качественных клиентов, которые на фоне санкций к государственным банкам выбрали наш банк в качестве надежной гавани для своего бизнеса. В то же время мы адекватно оцениваем текущую непростую ситуацию в экономике и видим, что тренд по дальнейшему ухудшению качества заемщиков еще себя не исчерпал.

В 2015 году Промсвязьбанк завершил сделку по приобретению Первобанка, а также стал владельцем банка «Возрождение». 2016 год для нас будет очень важным с точки зрения интеграции операционных платформ с банком «Возрождение», что позволит объединить наши усилия и снизить общие затраты.

Согласно прогнозам наших аналитиков, в 2016 году российская экономика продолжит находиться в стрессовом состоянии. Основные направления, которыми мы сейчас можем поддерживать клиентов, - это оформление банковских гарантий, факторинг, подключение продуктов и услуг расчетного бизнеса.

В 2015 году, чтобы упростить и ускорить процедуру получения гарантий, банк разработал пакетное предложение для всех участников госзаказов - «ПСБ Госзаказ+». Данный продукт решил два основных вопроса: максимально ускорил процедуру согласования лимита финансирования (до 3-4 дней), расширил линейку продуктов, входящих в структуру лимита, - а также увеличил круг потенциальных участников программы. «ПСБ Госзаказ+» дает возможность работать не только с государственными и муниципальными заказами в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, но и по контрактам, заключенным с операторами ЖКХ, а также с компаниями из перечня ТОП-400 крупнейших компаний России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

Сокращение ликвидности в торгово-производственных цепочках и возрастающие риски просрочек платежей по товарным кредитам - факторы, только усиливающие спрос на факторинг, который позволяет решить проблему кассовых разрывов и застраховаться от финансовых рисков. Сейчас, в кризисных условиях, мы наблюдаем цепную реакцию, которая приводит к ухудшению платежной дисциплины, подрыву доверия даже к давним партнерам по бизнесу. Факторинг позволяет сразу после отгрузки получать деньги, а не ждать оплаты по два месяца. Платит факторинговая компания. Кроме того, она помогает клиентам профессионально управлять дебиторской задолженностью и дисциплинировать контрагентов. В кризис это важно как никогда. Неудивительно, что сегодня мы отмечаем растущий интерес к факторингу со стороны бизнеса.

Если говорить о продуктах и услугах так называемого расчетного бизнеса, то использование его возможностей может стать стратегически грамотным решением. Расчетный бизнес - комплекс расчетно-кассового обслуживания доходных и расходных операций с работой по остаткам на расчетных счетах компаний в рублях и в валюте. К примеру, клиент может эффективно управлять ликвидностью предприятия, используя такие опции расчетного бизнеса, как физический или виртуальный пулинг. Данные услуги позволяют компании самостоятельно консолидировать, распределять и оптимизировать денежные потоки внутри группы счетов. В итоге предприятие зарабатывает на денежных остатках на своих расчетных счетах. Бизнес перестает остро зависеть от внешних займов, особенно краткосрочных, например овердрафта. Согласитесь, сегодня данная финансовая свобода от заемных средств сверхактуальна.

В 2015 году Промсвязьбанк отпраздновал свой 20-летний юбилей. На Дальнем Востоке мы работаем с 2004 г. и очень хорошо знаем региональную специфику. Основная цель ПСБ на Дальнем Востоке - сохранить существующую региональную сеть офисов, сохранить и приумножить имеющуюся клиентскую базу.

Максим СОЛДАТОВ, директор регионального центра «Тихоокеанский» АО «Альфа-Банк»:

- Значимым событием 2015 года стало включение Альфа-Банка в список десяти системно значимых банков, утвержденный Банком России 20 октября 2015 года. Это подтверждает ключевую роль банка в российской экономике, его устойчивость и финансовую стабильность. В ушедшем году хабаровский филиал отпраздновал свое 15-летие. В корпоративно-инвестиционном направлении в филиале закончилось формирование регионального центра. Теперь из Хабаровска мы курируем работу по всем направлениям корпоративного бизнеса от продаж до кредитования и операционного обслуживания на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Порадовали и успехи в бизнесе: мы более чем в два раза увеличили количество активных региональных клиентов, а в направлении обслуживания внешнеэкономической деятельности выросли в четыре раза по внешнеторговому обороту.

Локомотивом роста было и остается кредитование. Для региональных клиентов Альфа-Банк готов предложить полный спектр кредитно-документарных продуктов, включая финансирование внешнеэкономической деятельности. Главное требование - прозрачная устойчивая бизнес-модель клиента и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Ограничений ни по объемам, ни по срокам финансирования у нас нет.

Стратегически важным направлением в 2016 году для нас остается дальнейшее развитие транзакционного бизнеса и рост активной клиентской базы. В этом году мы также планируем прирасти в 2 раза по количеству клиентов. Учитывая региональную специфику, мы будем продолжать наращивать объем и количество внешнеторговых операций. В новой экономической реальности для отечественных компаний значимую роль играет снижение издержек, включая расходы на банковское обслуживание, и здесь мы традиционно готовы предложить нашим клиентам удобные и эффективные продукты и сервисы.

Елена ЯКИМЕНКО, директор территориального офиса Росбанка в Приморье:

- Тенденции на рынке, наметившиеся в 2015 году: уход в низкорискованные клиентские сегменты и продукты, сокращение затрат, оптимизация сетей отделений и регионального присутствия, развитие дистанционных каналов и диджитализация, консолидация на банковском рынке, направленная на увеличение эффективности за счет эффекта масштаба.

В ушедшем году Росбанк успешно завершил передачу ипотечного бизнеса и автокредитования в автосалонах на всей территории России в дочерние специализированные банки «ДельтаКредит» и «Русфинанс». Положительный эффект от усиления специализации позволил укрепить позиции банка на рынке. В 2015 году Росбанк продолжил реализацию своей стратегической модели универсального банка. В первом полугодии 2015 года на рынок был выведен ряд новых продуктов и сервисов. Также со второго квартала 2015 года финансовый результат Росбанка демонстрирует положительную динамику, планомерно снижая размер убытка, полученного в первом квартале. Важным для клиентов событием стало включение Росбанка в июле 2015 года Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций, что подтверждает высокий уровень его финансовой надежности и устойчивости.

В первом полугодии на фоне высоких ставок, снижения уверенности потребителей и определенного роста кредитных рисков мы видели резкое сокращение объемов выдач новых кредитов на фоне роста депозитной базы. Сейчас ситуация улучшается: нормализуется уровень процентных ставок, стабилизируется уровень кредитного риска; Росбанк идет по пути существенного снижения ставок по кредитам. Также были пересмотрены риск-правила в сторону смягчения для заемщиков, которые имеют положительную кредитную историю.

С начала 2015 года положительную динамику демонстрирует только ипотечное кредитование, при этом рост ипотеки начался с апреля и во многом связан с госпрограммой субсидирования процентных ставок. Портфели по остальным кредитным продуктам с начала года показывают снижение. Однако в последние месяцы 2015 года портфели кредитов наличными и автокредитов начали стабилизироваться, что поддержало портфель розничных кредитов в целом. Это связано с частичным пересмотром банками антикризисных мер по ужесточению кредитной политики, принятых в конце прошлого года. Что касается Росбанка, то мы видим постепенный рост выдач, однако спрос восстанавливается не так быстро.

Росбанк учитывает специфику работы на Дальнем Востоке, с которой сталкивается любой банк. Это территориальная удаленность населенных пунктов друг от друга и высокая концентрация населения лишь в крупных городах. На Дальнем Востоке только 10 городов с населением свыше 100 тыс. жителей. Учитывая эту особенность и необходимость предоставлять качественный сервис клиентам, Росбанк представлен одной из крупнейших сетей банкоматов на Дальнем Востоке, а также обширной сетью отделений. Говоря об отличиях, мы видим меньшую востребованность программ автокредитования на Дальнем Востоке в сравнении с другими регионами. Часто клиенты осознанно принимают решение оформить потребительский кредит для покупки подержанных автомобилей. На Дальнем Востоке мы планируем наращивать кредитный портфель с фокусом на предложение нашим клиентам потребительских кредитов и кредитных карт и активное развитие дистанционных каналов обслуживания.

Если говорить о «чистке» банковского сектора, то, на мой взгляд, российская банковская система должна стать более эффективной. Например, некоторые мелкие банки обслуживают всего несколько предприятий и банковской деятельностью в прямом смысле слова не занимаются. Уход с рынка или изменение стратегии развития таких игроков сделает банковскую систему более прозрачной, управляемой и эффективной.

Важно отметить, что для повышения надежности российской банковской системы и доверия населения к ней усилия ЦБ должны поддерживаться самими банками в части выстраивания разумной политики резервирования и риск-менеджмента. В условиях нестабильности банкам нужно особое внимание уделять поддержке достаточности капитала для покрытия непредвиденных потерь. Большинство обанкротившихся или санируемых банков имели отрицательный капитал в результате проведения рискованной кредитной политики и сомнительных операций, многие из них привлекали средства населения как основной источник фондирования, ставя под сомнение доверие ко всей банковской системе. Помимо этого, в условиях ограниченных возможностей кредитования для банков на первый план выходит повышение эффективности операционных процессов. Мы считаем, что консолидация банковского сектора будет продолжаться как благодаря действиям ЦБ по санации, так и путем объединения самих банков.