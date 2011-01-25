Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост кредитного портфеля российских банков в 2011 году на 20-25%, сообщил старший директор агентства Fitch Ratings Александр ДАНИЛОВ.

«Банковский сектор в текущем году будет развиваться активнее, чем в прошлом. Рост кредитного портфеля составит 20-25% - это усредненная оценка на основе прогнозов, которые мы услышали от рейтингуемых нами банков», - сказал Данилов, отметив, что Fitch рейтингует порядка 60 российских банков, доля в активах банковского сектора которых составляет 80%.

Александр Данилов также отметил, что в 2011 году продолжится стабилизация качества активов банков, в частности, значительного роста проблемной задолженности, а также массового банкротства банков из-за плохого качества активов не ожидается. Текущий уровень плохих активов Fitch оценивает на уровне около 20% (с учетом пролонгированных кредитов и просроченных более чем на 90 дней). Российские банки имеют хороший запас ликвидности, который позволит им наращивать кредитование.