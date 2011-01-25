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ВБРР может стать единственным акционером Дальневосточного банка
25 Января 2011, 13:01 | Дальний Восток
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, 84,67% акций принадлежит НК «Роснефть») о приобретении 88,28% голосующих акций Дальневосточного банка.
ВБРР в настоящее время принадлежит 11,72% капитала Дальневосточного банка, в результате этой сделки его доля увеличится до 100%. Акционер ВБРР - ООО «Дельтапром» - владеет 19,29% капитала Дальневосточного банка. ЗАО «Кросс-инжиниринг» принадлежит 19,99% акций этого банка, ЗАО «Компания «Вольфрам» - 19,35%, ООО «Инфоком» - 16,85%, ООО «ЛЕМ-Инвест» - 6,53%.
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