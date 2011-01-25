АТБ стал участником государственной программы кредитования малого и среднего предпринимательства

23 декабря 2010 года между Российским Банком Развития (РосБР) и Азиатско-Тихоокеанским банком (АТБ) было заключено соглашение, по которому АТБ получил доступ к ресурсам в размере 1 млрд рублей на реализацию программы по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в регионах своего присутствия. Лимит был предоставлен на первое полугодие 2011 года. Привлекая целевые ресурсы, АТБ получает возможность повысить конкурентоспособность кредитных программ для представителей малого и среднего предпринимательства.

Получить поддержку в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства может любая организация (или индивидуальный предприниматель), которая относится к категории субъектов среднего и малого предпринимательства (СМП) в соответствии с требованиями Федерального закона №209ФЗ от 24.07.2007 г. и соответствует требованиям стандартов кредитования «ОАО «РосБР» субъектов СМП.