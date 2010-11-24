«Партнерство и доверие!»

Под таким девизом прошел юбилейный вечер Дальневосточного банка, где чествовали коллектив одного из старейших банков Дальнего Востока. Собственно говоря, по таким принципам ОАО «Дальневосточный банк» и работает со своими клиентами все 20 лет со дня получения первой банковской лицензии.

Встретить корпоративный праздник приехали руководители филиалов банка от Камчатки до Сибири, а поздравить юбиляров собрались представители всей бизнес-элиты Приморья и Дальневосточного региона. Председатель совета директоров ОАО «Дальневосточный банк», президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов» Григорий КУРЦЕР особо отметил профессионализм команды вот уж 15 лет бессменного президента банка Ядвиги ДОБРЯНСКОЙ. Она же в свою очередь подчеркнула, что у банка открылось второе дыхание с вхождением в группу компаний «Роснефти» и новыми перспективами Дальневосточного региона. Не забыл банк и своих клиентов, которым в честь юбилея снижены ставки потребительских кредитов на 3 года на 20%.

Издательская компания «Золотой Рог» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Дальневосточного банка, который за 20 лет завоевал репутацию надежного партнера.