Востоккредитбанк меняет акционеров

Основные владельцы Востоккредитбанка - председатель совета директоров Максим СЕРКИН и член совета директоров Наталья СЕРКИНА - вышли из состава акционеров банка. Максим Серкин продал принадлежавшие ему 20,5882% акций кредитной организации, Наталья Серкина - 29,6078%.

В то же время в числе акционеров Востоккредитбанка появились ООО «Остор», ООО «Дальневосточный оптовик» и ООО «Олимп», купившие соответственно 18,61%, 17,57% и 10,59% акций.

Сразу после изменений среди акционеров, совет директоров назначил внеочередное собрание, на котором будет переизбран совет директоров Востоккредитбанка. Ни Максима Серкина, ни Натальи Серкиной в числе кандидатов на этот раз нет.