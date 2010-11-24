Ориентиры для ставки

Процентные ставки по рублевым депозитам в этом году уже достигли своего минимума и вряд ли до Нового года пойдут вниз, считают специалисты приморских банков. В январе 2011 года тренда на понижение также не предвидится. На самом деле все зависит от ставки рефинансирования, как только она двинется по наклонной, за ней потянутся и вклады.

Определенным лакмусом для кредитных организаций является и позиция Сбербанка. Едва лишь лидер банковской системы России начинает перемещать свои ставки вверх или вниз, за ним подтягиваются и другие собратья по бизнесу. Некоторые банкиры осторожно называют 5% в качестве следующего ориентира для рублевых вкладов.

Продвинутые вкладчики

В приморских банках за последний год заметили тенденцию «скачущих вкладчиков», тех, кто активно следит за ставками и гонится за процентами. Они, как говорится, «мониторят» ситуацию и как только видят, что другой банк поднял ставки по аналогичным депозитам, тут же закрывают счет и бегут в объятия конкурента. Разговоры о надежности, вполне реальных проблемах с ликвидностью банка-максималиста, как правило, не влияют на скоропалительное решение. «Они мне предлагают больший процент», - вот ключевой довод таких клиентов. Не исключено, что после подвижек в «депозитной конъюнктуре» такие вкладчики вновь вернутся в свой банк. Или «изменят» ему с другим кредитным учреждением, где ставка окажется выше.

В любом случае вопрос о том, существуют ли лимиты на получение крупных сумм в банке со вклада в день его окончания или досрочного закрытия, оказался действительно актуальным. Во-первых, стоит разобраться, что же такое крупная сумма? Как оказалось, она варьируются от 200 до 300 тыс. рублей.

Директор департамента по развитию розничного бизнеса НБ «Траст» во Владивостоке Дарья АСЫЛГАРЕЕВА таким образом описала процесс получения крупных вкладов. Если клиент желает досрочно получить деньги со вклада, то за 100 тыс. рублей можно прийти и в течение дня.

Клиентам, сохраняющим на банковском счете более солидные суммы денег, VIP-вкладчикам, советует заранее не волноваться. Банк занимается делами клиента «от и до», поэтому, например, как только подходит срок окончания вклада, специалисты кредитной организации за 3 дня его оповестят. VIP-клиент сможет прийти в банк за деньгами в удобное время или пролонгировать вклад.

Отвечая на вопрос «ЗР» о лимитах получения средств со вклада, руководитель розничного бизнеса Регионального Центра «Дальневосточный» Банка Интеза Александр КУЛЕВ уточняет, что в соответствии с тарифами банка получение сумм, превышающих 200 тыс. рублей в день (эквивалент в иностранной валюте), производится только по предварительной заявке. Клиент должен обратиться в банк за 1 день, и соответственно ровно через 24 часа он получит деньги. В Банке Интеза ответственные менеджеры заблаговременно (еще в период заключения договора) информируют вкладчика об условиях выдачи денежных средств.

Подобные условия предлагают соблюдать лишь потому, что существуют четкие установки Центробанка, которые не позволяют коммерческим банкам хранить крупные денежные массы в офисах и отделениях. За их избыток в помещении кредитного учреждения, особенно после окончания операционного дня, могут и оштрафовать.

Начальник отдела клиентского бизнеса филиала ТрансКредитБанка в г. Владивостоке Ольга ОГОРОДНИКОВА говорит, что ТрансКредитБанк готов выдать всю сумму вклада и начисленных процентов в день его окончания, независимо от размера суммы. «Мы не требуем от клиента оформлять заявку заранее», - добавляет Ольга Огородникова.

Приятные бонусы

За 2010 год банки разработали целую линейку вкладов, которые должны приносить клиентам не только доход, но и бонусы. Так, в МДМ банке «зарплатным» клиентам выпускают пластиковые карты со специальной функцией «Копилка». Карта буквально выполняет функцию вклада. Сделав распоряжение в банке о том, чтобы ежемесячно денежные средства с «карты» переводились в такую «копилку», клиент сможет получать дополнительно до 5% годовых. Сегодня в банке практически все вклады имеют функцию пополнения и капитализации. Интересно, что, к примеру, проценты вклада «Особый» даже при досрочном закрытии не будут полностью пересчитаны по ставке «до востребования». Весь доход по вкладу будет равен той сумме, которая изначально фигурировала в договоре вместе с процентами. Их пересчитают лишь за последний неполный месяц нахождения денег в банке.

Аналогичная функция работает и в НБ «Траст». Владелец «зарплатной» карты банка может через банкомат направлять любую сумму денег на вклад. Тем самым он дополнительно заработает до 6,5 % годовых. В любой момент через банкомат он сможет вернуть деньги на обыкновенный счет пластиковой карты и получить наличные с процентами. Клиента НБ «Траст» особенно должен заинтересовать новый вклад «Все включено-2010» с возможностью частичного получения средств со счета и специальной ставкой при досрочном расторжении вклада. Таков бонус банка.

У вклада «Экспресс» ТрансКредитБанка также существует очень удобная дополнительная функция. Данный вклад можно оформить, не посещая офис кредитного учреждения. Надо только воспользоваться интернет-порталом или банкоматом ТранскКредитБанка. Действительно, если клиент одновременно является владельцем пластиковой карты, операция еще более упрощается. В дальнейшем без помощи сотрудника банка клиент сможет самостоятельно управлять своими накоплениями через банкомат. Кстати, минимальный срок вклада 15 дней.

VIP-предложения

Все банки хотят стать единственными и неповторимыми для клиентов и, заводя разговор о вкладе, готовы пойти на большее. Так, с сентября 2010 года открыта очередная подписка на депозит INTESA UNO. Вся сумма вклада вместе с начисленными процентами, а не только 700 тыс. руб., обеспечена гарантией банковской группы INTESA SANPAOLO.

Как рассказал «ЗР» заместитель управляющего филиалом «Владивостокский» Промсвязьбанка Василий БОЙКО, скоро в банке появится целый комплекс услуг для vip-клиентов. Теперь, позвонив своему менеджеру, солидные клиенты банка смогут заказать билет на самолет, на чемпионат мира по футболу, забронировать ложу в Большом театре или столик в ресторане на Адриатическом побережье. Такая услуга будет называться «консьерж-сервис». С ее помощью клиент сможет даже рассчитывать на сопровождение его сотрудником банка во время серьезной покупки, к примеру, выбора подарка партнеру.