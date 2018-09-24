Свободный порт Владивосток освободят от НДС

Но только в рамках режима свободной таможенной зоны

Законопроект, позволяющий применять НДС в размере 0% в рамках свободной таможенной зоны порта Владивосток, внесен на рассмотрение в Госдуму.

Согласно действующему Налоговому кодексу (НК), НДС в размере 0% применяется, в частности, при продаже товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны в рамках особых экономических зон (и порта Владивосток в частности).

Для получения льготы нужно предоставить ряд документов. При этом в перечне документов не было указана документация, позволяющая применять данную ставку для порта Владивосток. «Возникший правовой пробел затрудняет применение налоговой ставки 0 процентов», - говорится в пояснительной записке к документу.

Внесенный законопроект устраняет данный правовой пробел и расширяет перечень документов, которые представляют налогоплательщики для применения нулевого НДС.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток