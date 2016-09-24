Россия на грани введения валютного налога

Чтобы преодолеть бюджетный кризис и не распродавать лакомые куски нефтянки вроде «Роснефти» или «Башнефти», властям достаточно ввести однопроцентный налог на обмен валюты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эта мера сократит прибыли валютных спекулянтов, но зато благоприятно скажется на бюджете РФ и на всей российской экономике. Доходы казны от нового налога составят 4 трлн руб. в год, подсчитал президентский советник Сергей Глазьев. До сих пор Владимир Путин противился подобным валютным ограничениям. Однако бюджетный кризис, грядущее сокращение военных расходов и падение доходов граждан могут стать веским аргументом в пользу нового валютного налога.

Вновь избранный состав Госдумы должен будет в ближайшее время утвердить бюджет на 2017–2019 годы, а также декларацию Центробанка под названием «Основные направления денежно-кредитной политики». Советник президента Сергей Глазьев уверен, что в этих документах должно быть зафиксировано введение нового валютного налога.

«Целесообразно введение налога Тобина - налога на спекулятивные операции по конвертации иностранной валюты», - пишет Глазьев. По его словам, новый валютный налог поможет стабилизировать курс рубля, а также станет источником дополнительных доходов бюджета.

Глазьев предлагает обложить новым налогом валютные операции на Московской бирже. При этом он приводит расчеты: при ставке в 1% дополнительные поступления в казну составят 1 трлн руб. в квартал. Новый валютный налог советник называет альтернативой приватизации крупных предприятий. По оценкам Минфина РФ, доходы от такой приватизации составят 1 трлн руб. В планах приватизации, в частности, значились госпакеты «Башнефти», ВТБ и «Роснефти». Однако лоббистским группам до сих пор удавалось откладывать эту приватизацию.

Но настаивая на валютном налоге, Глазьев прямо противоречит заявлениям своего руководителя. «Мы… не планируем вводить какие-либо валютные ограничения или ограничения по движению капитала», – обещал иностранным инвесторам два года назад Владимир Путин. Россия не будет вводить ограничения на движение капитала, подтвердил свою позицию президент в сентябре 2016 года.

Правда, при желании можно увидеть разницу между «ограничением движения капитала» и «налогом на обмен валюты». И к такой интерпретации подталкивает острый бюджетный кризис.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.